Арахамия призвал всех нардепов ОПЗЖ сложить мандаты 7 февраля, 10:05 Арахамия обратился к нардепам из запрещенной ОПЗЖ и призвал их сделать правильный выбор (Фото:Слуга народа)

Глава фракции Слуги народа в Верховной Раде Давид Арахамия призвал нардепов от запрещенной ОПЗЖ сложить свои мандаты.

«Призываю депутатов от ОПЗЖ сделать правильный для себя выбор и сложить мандаты. Это касается всех как идеологических сторонников, так и тех, кто скорее жестко ошиблись с политическим выбором», — написал он в своем Telegram.

Видео дня

Арахамия также заявил, что «тренд по разгрому пророссийского движения в Украине необратим».

«Кто дружит со здравым смыслом — сам понимает, что нужно идти. Такой шаг ничего не гарантирует, только дает шанс очистить остатки совести и в будущем предстать перед историей в не совсем унизительном образе», — резюмировал нардеп.

2 февраля президент Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом лишить мандатов народных депутатов, избранных от ОПЗЖ. Он обратился к руководству Рады с просьбой проработать такое предложение.

29 января нардеп от запрещенной Оппозиционной платформы — За життя Юрий Бойко заявил, что Наталья Королевская, ее муж Юрий Солод и нардеп Олег Волошин написали заявления о сложении мандатов. Ранее Рада лишила мандатов и других представителей ОПЗЖ — Виктора Медведчука, Тараса Козака и Рената Кузьмина, которых перед этим лишили украинского гражданства.

6 февраля мандата лишили нардепа Игоря Абрамовича.

Читайте также: Шмыгаль не нашел оснований для лишения Бойко звания Героя Украины

28 марта 2022 года партия ОПЗЖ заявила о приостановлении своей деятельности. 14 апреля на заседании Верховной Рады объявили решение СНБО о приостановлении деятельности фракции ОПЗЖ в парламенте. 21 апреля в Раде объявили о создании депутатской группы Платформа за жизнь и мир, в которую вошли представители запрещенной ОПЗЖ. Возглавил группу Юрий Бойко.



15 сентября Верховный Суд принял решение о запрете деятельности партии ОПЗЖ, отклонив апелляционную жалобу пророссийской политсилы. Решение о запрете партии окончательно и не подлежит обжалованию.