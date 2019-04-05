Следы алкоголя и психоактивные вещества в организме Порошенко не выявлены – врач 5 апреля, 17:38 2444 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Gleb Garanich Петр Порошенко REUTERS/Gleb Garanich

Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы Социотерапия Владимир Ярый заявил, что следов алкоголя в организме президента Украины Петра Порошенко не выявлено.

Об этом Ярый заявил в эфире телеканала Прямой, комментируя результаты анализов Порошенко.

"В течение двух часов мы сделали два вида исследований… Никаких психоактивных веществ выявлено не было…следы алкоголя в крови также отсутствовали", - сказал Ярый.

Медик добавил, что окончательные результаты анализа станут известны в течение двух недель.

"У нас есть еще образцы волос, которые будут направлены в лабораторию. Скорее всего, в течение двух недель получим окончательный результат", - сказал Ярый.

Он уточнил, что данный анализ показывает употребление каких-либо психоактивных веществ в течение более продолжительного времени – за последние шесть месяцев.

Ранее Порошенко сдал анализы в медпункте на НСК Олимпийский в Киеве.

Анализы Порошенко будут переданы в четыре медицинских учреждения, два из которых государственные, а два - частные.

Соперник Порошенко во втором туре шоумен Владимир Зеленский ранее воспользовался услугами частной лаборатории Евролаб.

Позже актер сообщил в Facebook, что в его пробе наркотические вещества не обнаружены.

Однако, сначала Зеленский обнародовал лист, на котором датой сдачи анализа было указано 2 апреля, а спустя несколько минут - с датой 5 апреля.

Напомним, шоумен Владимир Зеленский обнародовал видеоролик, в котором объявил, что идет на дебаты с действующим президентом Петром Порошенко.

Шоумен вызвал Порошенко на НСК Олимпийский, поскольку, по его мнению, дебаты должны состояться перед народом Украины.

Он также озвучил ряд условий проведения дебатов, среди которых извинения и медицинская экспертиза.

В свою очередь Петр Порошенко согласился на предложение Зеленского. В его штабе заявили, что Зеленского ждут в медпункте Олимпийского для сдачи анализов.

Зеленский отказался сдавать анализы на НСК Олимпийский, а решил сдать их в клинике Евролаб.

В ответ штабе Порошенко заявили, что Зеленский избегает независимого обследования на алкоголь и наркотики.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, во второй тур вышли Зеленский и Порошенко.

Шоумена поддержали 30,24% избирателей, а действующего президента страны - 15,95%.

Второй тур выборов состоится 21 апреля.