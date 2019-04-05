Следы алкоголя и психоактивные вещества в организме Порошенко не выявлены – врач
Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы Социотерапия Владимир Ярый заявил, что следов алкоголя в организме президента Украины Петра Порошенко не выявлено.
Об этом Ярый заявил в эфире телеканала Прямой, комментируя результаты анализов Порошенко.
"В течение двух часов мы сделали два вида исследований… Никаких психоактивных веществ выявлено не было…следы алкоголя в крови также отсутствовали", - сказал Ярый.
Медик добавил, что окончательные результаты анализа станут известны в течение двух недель.
"У нас есть еще образцы волос, которые будут направлены в лабораторию. Скорее всего, в течение двух недель получим окончательный результат", - сказал Ярый.
Он уточнил, что данный анализ показывает употребление каких-либо психоактивных веществ в течение более продолжительного времени – за последние шесть месяцев.
Ранее Порошенко сдал анализы в медпункте на НСК Олимпийский в Киеве.
Анализы Порошенко будут переданы в четыре медицинских учреждения, два из которых государственные, а два - частные.
Соперник Порошенко во втором туре шоумен Владимир Зеленский ранее воспользовался услугами частной лаборатории Евролаб.
Позже актер сообщил в Facebook, что в его пробе наркотические вещества не обнаружены.
Однако, сначала Зеленский обнародовал лист, на котором датой сдачи анализа было указано 2 апреля, а спустя несколько минут - с датой 5 апреля.
Напомним, шоумен Владимир Зеленский обнародовал видеоролик, в котором объявил, что идет на дебаты с действующим президентом Петром Порошенко.
Шоумен вызвал Порошенко на НСК Олимпийский, поскольку, по его мнению, дебаты должны состояться перед народом Украины.
Он также озвучил ряд условий проведения дебатов, среди которых извинения и медицинская экспертиза.
В свою очередь Петр Порошенко согласился на предложение Зеленского. В его штабе заявили, что Зеленского ждут в медпункте Олимпийского для сдачи анализов.
Зеленский отказался сдавать анализы на НСК Олимпийский, а решил сдать их в клинике Евролаб.
В ответ штабе Порошенко заявили, что Зеленский избегает независимого обследования на алкоголь и наркотики.
Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, во второй тур вышли Зеленский и Порошенко.
Шоумена поддержали 30,24% избирателей, а действующего президента страны - 15,95%.
Второй тур выборов состоится 21 апреля.