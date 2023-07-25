Схемы показали переписку нардепа Пономарева с ФСБшниками — фото

25 июля, 22:05
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Александр Пономарев (Фото:Скриншот видео 1+1)

Александр Пономарев (Фото:Скриншот видео 1+1)

Проект Схемы опубликовал скриншоты переписки работников ФСБ с нардепом от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Александра Пономарева.

По данным Схем, в течение весны-лета 2022 года Пономарев поддерживал связь с двумя работниками ФСБ — с позывными «Богун» и «Лис». Он договаривался с ними о встречах в Бердянске и Крыму и отчитывался о работе своих предприятий в оккупации.

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Сам нардеп ранее подтверждал в комментарии «Схемам», что в оккупации контактировал с сотрудником ФСБ «Богуном», но говорил, что это «ФСБшник в балаклаве, пытавшийся склонить его к сотрудничеству», от которого он «отказался».

Инфографика: Схеми

11 июля 2022 года «Богун» отправлял Пономареву голосовое сообщение, в котором называл его «Батя» и рассказывал о состоянии здоровья «тещи», сообщая, что «помощь не нужна», сообщили журналисты.

Также правоохранители обнаружили в телефоне переписку с контактом по имени Виктор «Лис». По данным источников Схем в правоохранительных органах, это тоже работник ФСБ, подчиненный «Богуна».

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С ним Пономарев, судя по переписке, встречался с российскими спецслужбами несколько раз, например, 28 мая 2022 года. А три дня спустя, по итогам этой встречи, нардеп отправил ФСБшнику документ, в котором называлась «целесообразной» интеграция предприятий холдинга Пономарева «в экономику Крыма».

24 июля Пономарев получил подозрение в государственной измене по материалам Службы безопасности Украины и Госбюро расследований.

По информации СБУ, во время полномасштабного вторжения нардеп, находясь на временно оккупированной территории Запорожской области, добровольно пошел на сотрудничество с Россией.

25 июля Пономарева отправили в СИЗО на два месяца без права внесения залога.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Пономарев ФСБ Схемы

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