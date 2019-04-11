#
Кристина Бердинских
Финишная прямая. 8 тезисов накануне второго тура
Дмитрий Кулеба
10 тезисов по результатам ПАСЕ
Сергей Фурса
Хотите перемен?
Владимир Спиваковский
Бизнесы будущего уже рулят
Спецтема: Выборы президента Украины

Скорее всего, результаты соцопроса с лидерством Зеленского подтвердятся - замдиректора КМИС

Сегодня, 12:45
3369
Цей матеріал також доступний українською
Скорее всего, результаты соцопроса с лидерством Зеленского подтвердятся - замдиректора КМИС - фото

REUTERS/Vasily Fedosenko

В КМИС думают, что результаты соцопроса могут подтвердится во время реального голосования

Результаты опроса социологической группы Рейтинг, согласно которому 61% избирателей, собирающихся прийти на второй тур президентских выборов, готовы поддержать шоумена Владимира Зеленского, скорее всего, подтвердится.

Такое заявление в эфире Радио НВ сделал заместитель исполнительного директора Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий.

"Скорее всего, да. <...> На данный момент, если все сохранится, то результаты второго тура будут примерно такими, как показывают опросы", - отметил он.

Замглавы социологической службы также подчеркнул, что для оттока голосов избирателей от кандидата Зеленского он должен "сверхсерьезно" себя дискредитировать.

Грушецкий добавил, что будущие дебаты между действующим президентом Украины Петром Порошенко и актером Владимиром Зеленским могут повлиять на решение ограниченного числа избирателей.

"Они [дебаты, - Ред.] на результатах, конечно, могут сказаться, но они могут повлиять, скорее всего, на ограниченное количество процентов [избирателей]", - сказал социолог.

Согласно опросу социологической группы Рейтинг, опубликованному 11 апреля, во втором туре президентских выборов шоумена Владимира Зеленского готовы поддержать 61% среди тех, кто собирается прийти на выборы. За действующего главу государства Петра Порошенко готовы проголосовать 24% среди тех, кто пойдет на выборы.

Опрос проводился с 5 до 10 апреля. Были опрошены три тысячи респондентов.

Владимир Зеленский и Петр Порошенко вышли во второй тур выборов президента, набрав соответственно 30,24% и 15,95% голосов избирателей. Второй тур выборов состоится 21 апреля. 

Теги:   Радио НВ Владимир Зеленский Петр Порошенко Президентские выборы в Украине 2019 Президентские рейтинги

Спецтема   Выборы президента Украины

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№12)

Есть ли у Пети хоть какой-то шанс догнать Вову?

У Петра Порошенко осталось две недели для того, чтобы убедить электорат: он — более удачная кандидатура на пост главы государства, чем триумфатор первого тура шоумен Владимир Зеленский.

Читать журнал онлайн

Главное

Политика

Сегодня, 15:08

img
Митрополит Епифаний: Россия запугивает другие церкви в вопросе признания ПЦУ
Компании/Рынки

Сегодня, 13:40

img
Нафтогаз направил в Кабмин финплан на 2019 год с ожидаемым острым дефицитом ликвидности
Финансы

Сегодня, 08:35

img
Комитет Южаниной рекомендовал Раде принять за основу законопроект о налоге на выведенный капитал

ТОП 3

Политика

Сегодня, 12:43

img
Дебаты Зеленского и Порошенко: где и когда смотреть
95579
Политика

Сегодня, 10:58

img
БПП: Зеленский отказался от дебатов на НСК Олимпийский 14 апреля
53502
Политика

Вчера, 08:04

img
В штабе Порошенко объяснили идею билбордов с Путиным
27701