«Режим максимальной экономии». Буданов рассказал, сколько вооружения осталось у РФ 22 февраля, 11:09 Кирилл Буданов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что российские оккупационные войска в Украине в последние двух последних месяцев живут в режиме максимальной экономии боеприпасов.



В интервью Forbes он рассказал, что есть лишь два направления, где оккупанты не экономят боеприпасы.

«Более или менее нормально боеприпасы сейчас применяются исключительно в Бахмуте и Лиманском направлении. Они несколько раз пытались штурмовать Угледар, и дальше будут пробовать, прибавилась еще эта локация. На всех остальных участках — режим экономии боеприпасов», — отметил Буданов.

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По словам главы украинской разведки, сейчас в РФ производится гораздо меньше боеприпасов, чем использует ее армия.

Буданов добавил, что развернуть производство, достаточное для ведения артиллерийской войны у России не получится.

Он сказал, что пока нет подтвержденных данных о том, что Россия покупала снаряды у КНДР.

«Из Ирана завозилась пробная партия, сейчас пытаются завезти еще одну, уже не пробную партию, это около 20 000 снарядов. Это ничто по сравнению с используемыми цифрами», — сообщил Буданов.