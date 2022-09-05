Сколько Украина тратит на оборону во время войны — комментарий Бутусова 5 сентября, 15:49 Украинские военные ведут огонь из самоходной артиллерийской установки 2С7 Пион в Донецкой области (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Радио НВ рассказал, сколько Украина тратит сейчас на войну.

«У нас сейчас на оборону уходят, как минимум, 20% бюджета – десятки и десятки миллиардов», – сказал Бутусов Радио НВ.

Он добавил, что Украине необходимо оборонное планирование – четкие документы, которые будут согласованы с военными, промышленностью, Кабмином, профильными структурами.

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«Под этот план можно привлекать любые иностранные компании — с нами сейчас сотрудничает весь мир; и по большинству вопросов нормально выстроить систему снабжения. Найти поставщиков, которые будут видеть, что у нас четкие, прозрачные условия, мы знаем, чего хотим, у нас долгосрочные цели, есть финансирование (а оно у нас есть, потому что нам постоянно ежемесячно оказывают финансовую помощь наши союзники)», — пояснил главный редактор Цензор.НЕТ.

В апреле Минфин Украины заявлял, что, по подсчетам Министерства финансов, за месяц военных действий государство тратит около $10 млрд.

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