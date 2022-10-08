Накануне трудной зимы. Как долго Америка готова помогать Украине и почему Путин говорит странные вещи — интервью с Самантой Пауэр 8 октября, 07:27 Эксклюзив НВ Поддержка Украины в войне — это вопрос сохранения принципов демократии и цивилизации в мире, уверена администратор USAID Саманта Пауэр. (Фото:Hennadii Minchenko via Reuters)

Саманта Пауэр, администратор могущественного USAID, называет многомиллиардные суммы, которые Вашингтон перечисляет Киеву на поддержание экономики, и рассказывает об украинских предпринимателях, вдохновляющих ее.

Высокая женщина с идеальной осанкой стоит, закрыв глаза, перед мемориалом погибших от российской войны в Украине на Михайловской площади. Спустя несколько минут молчания, она кладет цветы к мемориалу и легко касается рукой фотографий на нем. Это Саманта Пауэр, влиятельная фигура в американской внешней политике. Именно она в качестве постоянного представителя США при ООН с 2013 по 2017 год запомнилась поддержкой интересов Украины, а также яркими и резкими ответами российским дипломатам по поводу незаконной аннексии Крыма.

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В начале октября Пауэр прибыла в Киев в новом для украинцев статусе — как администратор Агентства США по международному развитию (USAID), главного агентства страны по предоставлению невоенной международной помощи. За полгода войны Украина получила от USAID $9,89 млрд, из которых $8,5 млрд непосредственно поступили в бюджет. Оставшаяся сумма пошла на гуманитарные цели — поддержание малого бизнеса, агросектора, защиту от кибератак и восстановление коммунального хозяйства.

Теперь же, во время пребывания в Украине 6 октября, Пауэр цепко оценивает каждое из этих крупных вложений американских налогоплательщиков. Она одинаково внимательно разговаривает с президентом Владимиром Зеленским и представителями местного самоуправления, работницами котельной и молодыми украинскими предпринимателями. Пауэр весело смеется и обнимается с украинской фермершей, убеждающей американку, что женщины точно спасут мир, а затем пробует управлять агродроном. Она всегда задерживается там, где разговор переходит в максимально искренний и человечный, внимательно слушает историю Майдана и Героев Небесной сотни. Дотошный администратор не затеняет в ней человека.

В небольших перерывах между встречами Пауэр пообщалась также с украинским и американским журналистами, ответив на несколько вопросов НВ

(NV.ua): — Поделитесь впечатлениями от увиденного сегодня в Киеве?

— Я в Украине впервые с 2015 года, и этот визит значим для меня. Я вижу, как война, которую ведет Путин, пришла в Киев, какие разрушения она принесла, и это разбивает сердце, в то же время я восхищаюсь удивительной стойкостью украинцев. Это мои первые впечатления как управляющего USAID, и тем важнее мне быть сегодня здесь, в одном из районов Киева, где средства USAID помогают восстановить подачу тепла и водоснабжение для десяти домов, школы и детского сада, которые повредил взрыв российской ракеты еще в начале войны. Я вижу, как восстанавливают трубопроводы, которые были повреждены в результате наступательных действий Путина, и сегодня важно восстановить эти сервисы для 22 тыс. человек, непосредственно пострадавших от ситуации. Но сообществ, ставших жертвами российских ударов по мирной инфраструктуре в Украине много и сегодня я анонсирую дополнительные $55 млн инвестиций Украине на подготовку к зиме. Мы надеемся, это позволит предоставить тепло для более чем 7 млн украинцев, и это очень важно, поскольку зима наступает, и украинцы ожидаемо переживают, что эта зима принесет с собой.

Мы понимаем, что Путин продолжит разрушать коммунальную инфраструктуру страны, он постарается сделать зиму оружием против Украины, будет стараться превратить в оружие недостаток продовольствия, всячески создавать внутри украинского общества тревогу и неуверенность. Потому мы будем помогать нашим украинским партнерам, они демонстрируют невероятную стойкость, и предоставленные нами ресурсы действительно имеют значение, поскольку у украинского правительства сейчас очень много запросов на поддержку. Нужны генераторы, портативные котельные для обогрева в критических ситуациях, насосы, трубы и техническое сопровождение, поскольку зима будет трудной. Сегодня это не единственное место, которое мы посетили, но у людей этого района есть хорошая новость: уже скоро сможет начать работу школа, 88% окон которой было повреждено в результате взрыва. Через месяц дети смогут вернуться в школу и продолжить обучение, сегодня 1.500 учеников этого района Киева вынужденно учатся онлайн, разделенные войной, скоро они наконец-то вновь будут учиться вместе, как и должно быть.

(Колл Перри, NBC News): Вы много путешествуете по миру, вы бывали в Пакистане в странах Африки, всем непросто. Если сравнить происходящее там с происходящим в Украине, то какие аргументы нужны, чтобы убедить американцев — происходящее в Украине требует особого внимания и серьезной помощи, которая уже сегодня предоставляется Украине?

— Уровень разрушений здесь в Киеве был ограниченным, но только потому, что украинские военные одержали неимоверную победу в Киевской области над войсками численно их превышавшими. Не стоит забывать, что первое поражение российские войска потерпели именно в Киевской области, стойкость и организованность людей, живущих здесь, также заслуживает уважения. Особенно если посмотреть, что оставляют за собой российские войска, отступая — разрушения, сексуальное насилие, массовые захоронения. Это также ракетные удары огромного радиуса поражения, результат работы которых мы видим в этом киевском районе, и чем ближе расположены российские войска, тем меньше периодов покоя в жизни людей, тем больше разрушений они причиняют в близлежащих поселениях. Мы видим здесь выбитые окна и разрушенные балконы, мы помним кадры из Ирпеня и Бучи несколько месяцев назад.

Потому США помогают. Мы предоставляем сейчас более чем $25 млрд помощи в целом, как военной, так и в сфере безопасности, а также прямых выплат в бюджет Украины в размере $5 млрд. Эти деньги сегодня помогают украинскому правительству выплачивать зарплаты и удержать бюджетную сферу страны. Эти деньги помогают выплачивать зарплату врачам, которые не только помогают раненым, но позволяют украинскому обществу продолжать жить нормально. USAID также обучает независимые СМИ, помогает им быть более эффективными в борьбе против коррупции, мы также уделяем много внимания подотчетности украинских чиновников в том, куда именно направляются выделенные нами средства. Главный вопрос, который решается здесь, в Украине, — имеет ли право большая и более сильная держава нападать на соседей и оставаться безнаказанной, может ли мирная дружелюбная нация сама выбирать свое будущее? Может ли она выбирать, как жить, кого считать своим лидером? Имеет ли право жить, сохраняя свою идентичность, свою культуру, право говорить на своем языке? Главные вопросы, которые определяют, что современная цивилизация на кону в этой войне.

И мы должны помнить, что эта война должна быть выиграна не только на поле битвы, но и поддержкой духа и стойкости гражданского общества, народ Украины демонстрирует такую стойкость, но ему важно пережить эту зиму. Потому объединяя помощь в вопросах безопасности с гуманитарной помощью, помощью подготовки к зиме, с технической помощью, мы делаем это реалистичным. В Киеве я встретилась с группой молодых людей, которые ведут свои бизнесы и конкурируют на равных, чтобы работать на европейских и американских рынках, они уже живут в той интеграции с Европой, которую сейчас ищет для себя вся Украина. Мы в США поддерживаем Украину в том выборе, который она делает в процессах демократизации и верховенства права.

За полгода войны американское агентство USAID передало Украине 9 млрд 890 млн долларов невоенной помощи. Часть из этих денег уже используется на восстановление коммунальной инфраструктуры, в том числе, в Киеве / Фото: Efrem Lukatsky/Pool via REUTERS

(Мисси Райан, The Washinghton Post): Вы много и детально объясняете, почему США предоставляют помощь Украине в таких объемах и прямо сейчас, но мы слышим все больше голосов со стороны представителей Республиканской партии, которые задаются вопросом, почему США должны выделять такие суммы Украине на поддержку безопасности и гуманитарной сферы, как долго это будет продолжаться. Что бы вы сказали людям, которые будут говорить: «послушайте, у нас куча своих проблем дома»?

— Если большая и открытая агрессия не будет наказана, то дестабилизация и разрушения коснутся каждого в мире, и Америка тут не исключение. Люди, живущие здесь, выбрали демократию, верховенство права, интеграцию со странами Европы и США, если мы отойдем от поддержки их выбора, поддержки их самих, то это станет очень тяжелым ударом не только для людей в Украине, но и для принципов демократии, на которой стоит американская нация.

Я считаю очень правильными вопросы, которые американцы задают о том, как их деньги будут потрачены, достаточно ли качественно мы следим за использованием этих денег, и это, сразу скажу, один из важных фокусов внимания USAID. Одна из причин, почему я здесь — это вблизи посмотреть, как реализуются проекты, поддержанные нами, достаточно ли качественно мы осуществляем над ними надзор. Но и голоса, о которых вы говорите, также есть. Хотя на недавнем заседании Конгресса поддержкой обеих партий с большим процентом поддержки были выделены еще $4,5 млрд дополнительной помощи Украине для поддержки украинского бюджета, и это дополнительно к тем $8,5 млрд, уже выделенных для поддержки украинского бюджета.

Я думаю, американцы видят, насколько серьезная война идет в Украине, каковы ставки в этой войне и как дорого стоит борьба за демократию и ценности, которые важны и для нас.

Двухпартийная поддержка этого решения в Вашингтоне — очень редкое явление в наши дни — отражает эту позицию солидарности с украинцами, которую переживает большая часть жителей США. Чувство вдохновения и надежды, когда мы видим, как украинская армия побеждает на своих фронтах против намного более сильного и многочисленного врага, в свою очередь вдохновляет нас бороться с несправедливостью в нашем обществе, порицать насилие, защищать свои семьи. Это борьба за свободу и американцы чувствую ее.

(NV.ua): Мы благодарны за ту помощь, которую США уже предоставили Украине за полгода этой войны, но мы пониманием также, что эта война будет долгой, возможно год или более. Готово ли американское общество поддерживать Украину в течение такого долгого времени, и как вы видите дорожную карту такой помощи?

— Людям в Украине важно понять, насколько небывалой сейчас есть ваша борьба против России, насколько же небывалой является нынешняя помощь США Украине. За 30 лет работы я побывала в очень многих воюющих странах, странах, находящихся в гуманитарном кризисе, но ни к одной из них у народа США не было такого продолжительного внимания, какое есть к Украине с начала масштабного вторжения российских войск.

Стойкость украинцев впечатляет, и это отражено во всех объемах помощи: $1,5 млрд на гуманитарную помощь Украине, $8,5 млрд целенаправленной помощи в бюджет Украины и дополнительные $4,5 млрд, которые я уже упоминала и которые также пойдут в бюджет уже с этого месяца по $1,5 млрд каждый месяц до конца года. Это и военная помощь, которая критически важна для сохранения жизней ваших солдат.

Все это свидетельства того, что американцы действительно видят и поддерживают ценности, за которые сражаются украинцы. Ваш президент, и не только он, ваши фермеры, учителя и многие другие люди в своей работе подтверждают эти ценности каждый день. Моя работа и в том, чтобы приезжать сюда и слушать эти истории. Сегодня я услышала историю молодой девушки-предпринимателя, которая занималась дизайном интерьеров, но с началом войны переключилась на изготовление бронежилетов.

Украденный Крым: Саманта Пауэр в качестве Постоянного представителя США при ООН эмоционально реагирует на заявления представителя России при Совбезе ООН Виталия Чуркина / Фото: Andrew Kelly / Reuters

Я познакомилась с компанией, изготовляющей агродроны, помогающие защищать растения. Сегодня в ситуации войны они приняли решение их раздавать тем фермерам, которые в них нуждаются. Это тоже причина, почему мы продолжаем такую значимую поддержку украинцев, ведь люди в Украине сами делают очень много. Украинцы справедливо говорят, что они борются за свободу не только за себя самих, но и за нас.

Потому мы, как USAID, выстраиваем долговременную кооперацию с нашими партнерами здесь, и мы, как представители американского правительства, можем говорить, что помощь идет туда, где она наиболее нужна, и это приносит свои плоды. Точно также наша помощь в сфере безопасности приносит реальные и впечатляющие результаты на полях войны. Все это действительно вдохновляет американцев помогать Украине далее.

Мы помним, как с самого начала войны, украинцы говорили, что будут бороться за свою страну и при этом готовы рисковать всем самым дорогим, включая свою жизнь, и они обратились к США за помощью помочь в этой борьбе. Мы помогаем. Потому продолжаем выделять дополнительные сумы на цели, связанные с безопасностью страны, и на гуманитарную помощь. Все это свидетельства того, что наше сотрудничество продолжается, и у него хорошие перспективы.

То, что мы можем сделать для этого сотрудничества, это еще больше и чаще показать все те истории сердец и умов в Украине, которые сегодня борются за свою свободу. Показать этот пример американцам и еще более убедить их быть последовательными в своей поддержке Украины.

(NV.ua): Как вы оцениваете риторику Владимира Путина, начиная с 30 сентября? Он все более обращается к странам Запада как своему оппоненту, уже даже не к Украине. Говорит ли это о том, что Россия идет на расширение конфликта за пределы Украины и дает старт гибридным актам агрессии уже против стран ЕС и НАТО?

— Мы видим, что война для Владимира Путина развивает все более и более плачевно. И это стало шоком для многих людей, особенно для тех, кто понимал, что для этой войны нет реальных причин. Когда подобное происходит, то в сценарии Путина, нужно еще более раздувать конспирологию и искать новых врагов, которые могут оправдать поражения, которые терпит его армия. Он продолжает лгать о том, что происходит на полях войны, он продолжает врать о том, с кем именно он борется, и расширение агрессивной риторики отражает его глубокие и растущие переживания о судьбе Российской Федерации и о том, как эта война идет и чем она может закончится.

Чем хуже будет идти эта война, тем больше мы будем слушать от него этих странных умозаключений и демонизации его воображаемых врагов, ведь ему очень сложно признать войну, где его армия терпит поражение и несет такие огромные утраты, а солдаты, воюющие за него, не могут объяснить, что они делают в Украине. Потому он все более и более вынужден придумывать то, чего на самом деле не существует.