Данилов заявил, что потери оккупантов в 9−10 раз выше украинских

14 сентября, 22:22
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Секретарь СНБО Алексей Данилов (Фото:www.rnbo.gov.ua)

Секретарь СНБО Алексей Данилов (Фото:www.rnbo.gov.ua)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что потери российских оккупантов в ходе украинского контрнаступления в 9−10 раз выше, чем у ВСУ.

«На одного нашего погибшего воина приходится 9 — 10 погибших ворвавшихся на нашу землю россиян. Это очень интересный показатель, ведь по законам войны, при наступлении вы тратите гораздо больше, чем при обороне», — сказал он в комментарии 24 каналу.

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Он добавил, что ВСУ ломают стереотипы в военном деле и удивляют качеством работы зарубежных партнеров.

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По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 53 650 своих военных, а за минувшие сутки — 350. Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком и Харьковском направлениях. Также оккупанты лишились более 13 тыс. единиц техники.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Алексей Данилов Боевые потери

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