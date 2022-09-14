Данилов заявил, что потери оккупантов в 9−10 раз выше украинских 14 сентября, 22:22 Секретарь СНБО Алексей Данилов (Фото:www.rnbo.gov.ua)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что потери российских оккупантов в ходе украинского контрнаступления в 9−10 раз выше, чем у ВСУ.

«На одного нашего погибшего воина приходится 9 — 10 погибших ворвавшихся на нашу землю россиян. Это очень интересный показатель, ведь по законам войны, при наступлении вы тратите гораздо больше, чем при обороне», — сказал он в комментарии 24 каналу.

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Он добавил, что ВСУ ломают стереотипы в военном деле и удивляют качеством работы зарубежных партнеров.

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По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 53 650 своих военных, а за минувшие сутки — 350. Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком и Харьковском направлениях. Также оккупанты лишились более 13 тыс. единиц техники.

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