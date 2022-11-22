Украине еще предстоит освободить около 2000 городов и сел от войск РФ — Зеленский

22 ноября, 20:22
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Украинским силам предстоит освободить около 2000 населенных пунктов от российских оккупантов, сообщил президент Владимир Зеленский.

Во время видеообращения к 104-му Конгрессу мэров и глав муниципалитетов Франции Зеленский рассказал, что с начала российского полномасштабного вторжения под оккупацию попали более 3700 населенных пунктов. Президент уточнил, что среди них большие и маленькие города, поселки и села всего на несколько домов.

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Он напомнил, что ВСУ удалось освободить от россиян более 1800 населенных пунктов.

Президент подчеркнул: последствия оккупации во всех регионах похожи: «все, что российские солдаты успели заминировать, они заминировали, все, что российские солдаты успели ограбить, они ограбили».

«В общей сложности городов и сел, которые нам предстоит освободить и восстановить, еще около 2000. Минимум десятки из них разрушены ударами российской армии полностью, как Мариуполь или Волноваха», — подчеркнул Зеленский.

Ранее замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко говорил, что в Украине, по данным на вторник, 22 ноября, освобождены от российских оккупантов 1886 населенных пунктов.

https://www.youtube.com/embed/ozpS3FQatK8
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Войска РФ Владимир Зеленский

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