Как Путин «съедает» свою армию. Американский советник Залужного назвал число российских солдат, убитых в Украине за месяц 23 марта, 15:18 Советник главнокомандующего ВСУ американский офицер Дэн Райс считает, что Россия сама «съедает» свою армию неправильными военными действиями. (Фото:Александр Медведев)

Советник главнокомандующего ВСУ, американский офицер Дэн Райс рассказывает, сколько ежемесячно теряет российская армия в Украине убитыми и ранеными.

«Я считаю, что Бахмут — это место, куда российская армия пришла умирать» — рассказывает Райс в интервью NV. Он также считает, что Путин продолжает совершать промах за промахом, нарушая все принципы войны.

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«Год назад он напал на Украину не в тот месяц. В феврале в этих условиях не атакуешь. Но он продолжил атаковать в этом году в феврале и марте. И все, что он делал, это „съедал“ свою армию. Атакуя на открытой местности, пехотой против артиллерии, они потеряли очень много россиян».

По словам Райса, сегодня украинская армия убивает около 25 000 российских солдат в месяц. Такими будут цифры за март, также около 75 тыс. потерь РФ в Украине за март — это раненые.

" Все лучшие подразделения русской армии уничтожаются. Ужасное время для атаки. Поэтому, когда наступит правильное время для наступления, весной, у Украины будет гораздо более сильная армия, лучшее обеспечение, чем это было год назад. И вы должны перейти в наступление, чтобы отвоевать позиции. Я верю, что этой весной у Украины будет очень мощное контрнаступление, которое шокирует мир".

Полную версию интервью с Дэном Райсом читайте здесь .