Проводятся проверки. Более 110 россиян подали заявки на получение украинской визы — МИД

10 августа, 18:09
Паспорт РФ (Фото:dpsu.gov.ua)

Паспорт РФ (Фото:dpsu.gov.ua)

С начала действия в Украине визового режима с Россией 112 граждан РФ подали заявления на получение визы для въезда в Украину. Однако ни одной визы не выдали.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в эфире телемарафона.

Он уточнил, что на данный момент проводятся проверки.

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«Это были граждане России, проживающие в странах Европейского Союза. Речь идет прежде всего о Польше, Чехии, Румынии и Германии. Сейчас эти ходатайства рассматриваются. Осуществляется проверка… По состоянию на сегодняшний день ни одной визы граждане России не получили», — рассказал Николенко.

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Спикер МИД напомнил, что на территории России нет украинских дипломатических представительств, а потому находящиеся на территории РФ россияне не могут подать заявку на получение визы.

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С 1 июля граждане Российской Федерации не смогут попасть на территорию Украины без получения визы. В Госпогранслужбе отмечали, что наличие визы не гарантирует россиянам беспрепятственный въезд.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия МИД Украины Виза Украинская виза Война России против Украины

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