Резников показал, сколько ракет осталось в России и назвал «главных врагов» ее арсенала
Алексей Резников (Фото:REUTERS/Murad Sezer)
Министр обороны Алексей Резников опубликовал данные об остатках ракетного арсенала России по состоянию на 18 ноября.
Согласно данным Резникова, которые он опубликовал в Twitter, у России осталось:
- 119 ракет Искандер;
- 347 ракет 3М55 Оникс;
- 6980 ракет С300;
- 229 ракет морского базирования Калибр;
- 132 ракеты воздушного базирования Х-101;
- 150 ракет воздушного базирования Х-555;
- 120 ракет воздушного базирования Х-22/32;
- 356 ракет воздушного базирования Х-35;
- 43 ракеты воздушного базирования Х-47М2 Кинжал.
«Четыре врага российского ракетного арсенала: блестящие украинские силы ПВО; бездарные российские ракетные войска; санкции; время. Давайте демилитаризируем террористическое государство, чтобы жить в мире», — написал Резников.
Около месяца назад Россия начала наносить прицельные массированные удары по энергетической инфраструктуре городов Украины. Это привело к отключениям света: плановым, аварийным и экстренным. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что по состоянию на 18 ноября почти половина энергосистемы Украины выведена из строя.
15 ноября оккупанты нанесли самый массовый ракетный удар по Украине с 24 февраля после нескольких недель временного затишья, выпустив около 100 ракет.