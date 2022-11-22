Резников показал, сколько ракет осталось в России и назвал «главных врагов» ее арсенала 22 ноября, 13:16 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Министр обороны Алексей Резников опубликовал данные об остатках ракетного арсенала России по состоянию на 18 ноября.

Согласно данным Резникова, которые он опубликовал в Twitter, у России осталось:

119 ракет Искандер;

347 ракет 3М55 Оникс;

6980 ракет С300;

229 ракет морского базирования Калибр;

132 ракеты воздушного базирования Х-101;

150 ракет воздушного базирования Х-555;

120 ракет воздушного базирования Х-22/32;

356 ракет воздушного базирования Х-35;

43 ракеты воздушного базирования Х-47М2 Кинжал.

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«Четыре врага российского ракетного арсенала: блестящие украинские силы ПВО; бездарные российские ракетные войска; санкции; время. Давайте демилитаризируем террористическое государство, чтобы жить в мире», — написал Резников.

Около месяца назад Россия начала наносить прицельные массированные удары по энергетической инфраструктуре городов Украины. Это привело к отключениям света: плановым, аварийным и экстренным. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что по состоянию на 18 ноября почти половина энергосистемы Украины выведена из строя.

15 ноября оккупанты нанесли самый массовый ракетный удар по Украине с 24 февраля после нескольких недель временного затишья, выпустив около 100 ракет.

Инфографика: НВ