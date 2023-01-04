Почти 70 депутатов отказались выгонять нардепов ОПЗЖ из Рады. Среди них Арахамия и Тимошенко 4 января, 13:35 Верховная Рада (Фото:НВ)

Почти 70 нардепов отказались ставить свои подписи под обращением к спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку о лишении полномочий депутатов, которые были избраны от запрещенных пророссийских партий.

Об этом говорится в ответе на запрос движения Чесно народного депутата от фракции Слуга народа Олега Дунды, который инициировал сбор подписей.

По его информации, фракция Батькивщина почти в полном составе отказалась ставить подписи под инициативой, предусматривающей вынесение этого вопроса на повестку дня ближайшей сессии парламента.

Видео дня

Также не хотят лишать полномочий народных и местных депутатов от партии ОПЗЖ (и ей подобных) представители фракции Слуга народа. В частности, председатель фракции Давид Арахамия и его заместители, а также заместитель спикера парламента Александр Корниенко.

Также подписывать обращение к спикеру парламента отказался представитель Европейской солидарности Владимир Вятрович.

По состоянию на 2 января есть 96 подписей из 150 необходимых. Сбор продолжается. Наибольший процент голосов дали фракции Европейская солидарность и Голос.



Сбор подписей за рассмотрение вопроса о лишении мандатов депутатов от пророссийских партий / Фото: Чесно

15 сентября Верховный Суд принял решение о запрете деятельности партии ОПЗЖ, отклонив апелляционную жалобу пророссийской политсилы. Решение о запрете партии окончательно и не подлежит обжалованию.

По данным СБУ, с начала полномасштабной войны РФ против Украины продолжается досудебное расследование по 70 уголовным делам в отношении функционеров ОПЗЖ, причастных к совершению преступлений в сфере национальной безопасности. В рамках этих производств объявили о подозрении 30 гражданам Украины, в том числе депутатам местных советов разных уровней.