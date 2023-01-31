С 24 февраля два нардепа отправились на фронт — Стефанчук 31 января, 18:50 Верховная Рада (Фото:NV)

С начала полномасштабного вторжения защищать Украину непосредственно на фронт отправились два народных депутата из 423 парламентариев.

Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире телемарафона.

По его словам, на фронт пошли нардепы от фракции Голос: Роман Костенко и Роман Лозинский.

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Костенко в свое время был командиром взвода и заместителем командира разведывательной роты воздушно-десантной бригады ВСУ. Участвовал в боях за Донецкий аэропорт. Имеет звание полковника СБУ, занимал руководящие должности в Центре специальных операций Альфа СБУ. Лозинский — матрос Сил специальных операций ВСУ.

«Они фактически с первого дня пошли на фронт и очень эффективно работают и на фронте, и в Верховной Раде. Они принимают участие как в заседаниях комитетов, так и Верховной Рады», — отметил Стефанчук.

Спикер добавил, что нет информации о том, чтобы кто-нибудь из детей депутатов пошел на фронт.

«Видимо потому, что у нас молодой состав Верховной Рады. У кого-то еще просто нет детей, у кого-то они маленькие. Что касается старшего поколения, мне о таких случаях неизвестно», — объяснил глава Верховной Рады.

По закону народные депутаты не подлежат призыву во время мобилизации. Однако Костенко и Лозинский добровольно решили пойти на фронт.