С 24 февраля два нардепа отправились на фронт — Стефанчук
Верховная Рада (Фото:NV)
С начала полномасштабного вторжения защищать Украину непосредственно на фронт отправились два народных депутата из 423 парламентариев.
Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире телемарафона.
По его словам, на фронт пошли нардепы от фракции Голос: Роман Костенко и Роман Лозинский.
Костенко в свое время был командиром взвода и заместителем командира разведывательной роты воздушно-десантной бригады ВСУ. Участвовал в боях за Донецкий аэропорт. Имеет звание полковника СБУ, занимал руководящие должности в Центре специальных операций Альфа СБУ. Лозинский — матрос Сил специальных операций ВСУ.
«Они фактически с первого дня пошли на фронт и очень эффективно работают и на фронте, и в Верховной Раде. Они принимают участие как в заседаниях комитетов, так и Верховной Рады», — отметил Стефанчук.
Спикер добавил, что нет информации о том, чтобы кто-нибудь из детей депутатов пошел на фронт.
«Видимо потому, что у нас молодой состав Верховной Рады. У кого-то еще просто нет детей, у кого-то они маленькие. Что касается старшего поколения, мне о таких случаях неизвестно», — объяснил глава Верховной Рады.
По закону народные депутаты не подлежат призыву во время мобилизации. Однако Костенко и Лозинский добровольно решили пойти на фронт.