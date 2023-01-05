«Битва за райцентр длится полгода». На таком темпе боевые действия не может вести ни одна армия мира — интервью с военным экспертом 5 января, 16:18 Эксклюзив NV Украинский военный в Бахмуте, Донецкая область, 1 января 2023 года (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Сергей Грабский, военный эксперт, рассказал в интервью Радио NV, как интенсивность сражений во время вторжения РФ в Украину такова, какую не способны выдержать все армии мира, однако не стоит считать, что россияне примут решение об отступлении.

— Начнем с того массового уничтожения оккупантов в Макеевке, потому что я уже видел несколько обзоров этой ситуации и там, по крайней мере, как гипотеза, выдвигается тезис о том, что такие вещи могут и будут повторяться с оккупантами. Потому что у них проблемы со связью в принципе тотально, не только с шифрованной, цифровой, а в принципе со связью, проблема с транспортом.

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Поэтому в том ПТУ, где-то в подвале, наверное, был склад боеприпасов, а выше на этажах жили оккупанты. И поразив склад оккупантов в основном, как главную цель, эти «чмобики» были скорее приятным бонусом. Эти проблемы системного уровня, верны ли эти предположения?

— Да, в определенной степени такие предположения верны, это то, о чем мы говорили уже неоднократно, что Россия не готовилась к такой войне. Она разрушила старую советскую систему мобилизационного и оперативного развертывания и не создала ничего нового, сейчас она просто импровизирует с тем, что у нее есть. Потому что вы знаете, что основой управления является связь, и именно этому в украинской армии уделялось очень большое внимание с начала российской военной агрессии еще с 2014 года.

И теперь мы наблюдаем, какие системные проблемы могут возникать в случае отсутствия отлаженной системы управления и связи. Здесь мы увидели результаты такой безответственной работы, безответственного отношения к своим собственным войскам, когда неправильное сосредоточение большого количества ресурсов в одной точке, в одной локации и слаженные действия наших разведчиков, наших огневых средств привели к такому положительному для нас результату.

— Мы такие ситуации будем видеть в повторах?

— Мы видим их постоянно и это, как вы говорите, был приятный бонус, что вместе со складом боеприпасов погибло такое большое количество оккупантов. Но не следует забывать, что это только один из эпизодов в течение одного дня, потому что одновременно с этим удары наносились и в других локациях. Мы говорили об этом и снова повторим, что украинские силы обороны ведут методическую и последовательную работу по расшатыванию обороны противника, уничтожая его и базы, и склады, и пункты управления.