Ведущий Александр Скичко будет баллотироваться в нардепы от Слуги народа Вчера, 13:17 2282 Цей матеріал також доступний українською Александр Скичко / Instagram Он будет идти по мажоритарному округу 197 в Черкасской области Александр Скичко / Instagram

Телеведущий Александр Скичко будет баллотироваться в народные депутаты от партии Слуга народа.

Об этом сам Скичко сообщил в своем Instagram.



Он будет идти по мажоритарному округу 197 в Черкасской области.

«Я иду в политику, потому что мне надоело. Мне надоело слушать пустые обещания каждые 5 лет, ездить по разбитым дорогам. И особенно мне надоело слышать, как мои друзья хотят уехать в другую страну », — говорит Скичко.

Ранее партия Слуга народа подала документы в ЦИК для регистрации списка.

Досрочные выборы в Раду должны состояться 21 июля.