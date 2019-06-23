Ведущий Александр Скичко будет баллотироваться в нардепы от Слуги народа
Вчера, 13:17
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Телеведущий Александр Скичко будет баллотироваться в народные депутаты от партии Слуга народа.
Об этом сам Скичко сообщил в своем Instagram.
Он будет идти по мажоритарному округу 197 в Черкасской области.
«Я иду в политику, потому что мне надоело. Мне надоело слушать пустые обещания каждые 5 лет, ездить по разбитым дорогам. И особенно мне надоело слышать, как мои друзья хотят уехать в другую страну », — говорит Скичко.
Ранее партия Слуга народа подала документы в ЦИК для регистрации списка.
Досрочные выборы в Раду должны состояться 21 июля.