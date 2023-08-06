Подрыв единства и доверия. Скибицкий назвал основные задачи российской пропаганды

6 августа, 04:27
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Скибицкий заявил, что РФ хочет подорвать доверие украинцев к армии (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Скибицкий заявил, что РФ хочет подорвать доверие украинцев к армии (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий назвал основные задачи российской пропаганды.

«Основные задачи российской пропаганды на нынешнем этапе заключаются в том, чтобы разрушить внутреннее единство украинского общества, подорвать доверие между Украиной и нашими партнерами, чтобы остановить военную помощь», — заявил Скибицкий.

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В то же время, внутри РФ пропаганда продолжает распространять миф, что Россия сохраняет какие-то возможности для развития.

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«Главное наше оружие в этом процессе — правда. Военная разведка Украины, например, стала более открытой: мы публикуем факты, отдельные разведывательные данные, которые раскрывают намерения агрессора, обнародуем доказательства совершения Россией военных преступлений», — заявил Скибицкий.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Пропаганда Российская пропаганда Война в Украине ГУР Вадим Скибицкий Война России против Украины ГУР МО

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