Подрыв единства и доверия. Скибицкий назвал основные задачи российской пропаганды
Скибицкий заявил, что РФ хочет подорвать доверие украинцев к армии (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий назвал основные задачи российской пропаганды.
«Основные задачи российской пропаганды на нынешнем этапе заключаются в том, чтобы разрушить внутреннее единство украинского общества, подорвать доверие между Украиной и нашими партнерами, чтобы остановить военную помощь», — заявил Скибицкий.
В то же время, внутри РФ пропаганда продолжает распространять миф, что Россия сохраняет какие-то возможности для развития.
«Главное наше оружие в этом процессе — правда. Военная разведка Украины, например, стала более открытой: мы публикуем факты, отдельные разведывательные данные, которые раскрывают намерения агрессора, обнародуем доказательства совершения Россией военных преступлений», — заявил Скибицкий.