Сходите на Афон и выгоните из себя бесов: Парубий в Раде отреагировал на обвинения Вилкула в адрес Варфоломея

В четверг, 18 октября, между спикером Верховной Рады Андреем Парубием и депутатом от Оппоблока Александром Вилкулом произошла словесная перепалка из-за обвинений последнего в адрес Вселенского патриарха Варфоломея.

По словам оппоблоковца, передача Андреевской церкви Константинополю - это якобы "взятка" за участие в "предвыборной программе".

При этом его обвинения парламент встретил криками "Позор!"

В свою очередь Парубий посоветовал Вилкулу сходить в церковь и покаяться за свои слова.

"Как вы смеете здесь говорить с высокой украинской трибуны слова пренебрежения к Вселенскому патриарху? Это просто "гундяевство", которое показывает, что это КГБистская секта (РПЦ)… Это не церковь! Это Украина сегодня к церкви своей возвращается… Не смейте такими словами говорить об одном из самых святых лиц", - заявил он.

Спикер также добавил, что слова Вилкула о патриархе Варфоломее оскорбляют православных верующих.

"Сходите на Афон, покайтесь и выгоните из себя беса, чтобы больше он вас не путал", - призвал он.

Напомним, Синод Константинопольского патриархата признал недействительным письмо от 1686, которым Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановив таким образом канонический статус главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

В то же время процесс предоставления УПЦ автокефалии продолжается.

По словам Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на "объединительном соборе".

В свою очередь представитель УПЦ МП архиепископ Климент заявил, что епархии Московского патриархата не намерены участвовать в объединении украинских церквей.