Схемы: Медведчук использует свое право прямого авиасообщения с Россией для перевозки приближенных бизнесменов

Виктор Медведчук регулярно злоупотребляет своим статусом уполномоченного Украины на переговоры с России по освобождению пленных, в частности, использует свое исключительное право прямого авиасообщения с Россией не только в государственных целях, но и - собственных политических и касающихся бизнеса, говорится в расследовании программы Схемы: коррупция в деталях.
Как выяснили журналисты, с начала года Медведчук летал в Россию 21 раз. Анализ списков пассажиров его частного самолета показал, что чаще всех вместе с ним напрямую в Россию летает его давний политический соратник, народный депутат от Оппозиционного блока Тарас Козак, не имеет отношения к процессу переговоров по освобождению украинских политзаключенных.
В 2018 году Козак восемь раз летал вместе с Медведчуком в Россию, из которых семь раз в Москву и один - в Анапу.
Согласно данным источников журналистов, в течение 2018 Виктор Медведчук с женой Оксаной Марченко и Натальей Лавренюк летели одним самолетом по направлению из Киева в Анапу. Лавренюк фигурировала в расследовании Схем о бизнесе жены Медведчука в России.
Запрос журналистов с просьбой прокомментировать новые факты злоупотребления правом прямых перелетов в Россию в целях освобождения заложников Виктор Медведчук оставил без ответа.
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