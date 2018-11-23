Схемы: Медведчук использует свое право прямого авиасообщения с Россией для перевозки приближенных бизнесменов

Тарас Козак и Виктор Медведчук восемь раз летали вместе в Россию

Виктор Медведчук регулярно злоупотребляет своим статусом уполномоченного Украины на переговоры с России по освобождению пленных, в частности, использует свое исключительное право прямого авиасообщения с Россией не только в государственных целях, но и - собственных политических и касающихся бизнеса, говорится в расследовании программы Схемы: коррупция в деталях.

Как выяснили журналисты, с начала года Медведчук летал в Россию 21 раз. Анализ списков пассажиров его частного самолета показал, что чаще всех вместе с ним напрямую в Россию летает его давний политический соратник, народный депутат от Оппозиционного блока Тарас Козак, не имеет отношения к процессу переговоров по освобождению украинских политзаключенных.

В 2018 году Козак восемь раз летал вместе с Медведчуком в Россию, из которых семь раз в Москву и один - в Анапу.

Согласно данным источников журналистов, в течение 2018 Виктор Медведчук с женой Оксаной Марченко и Натальей Лавренюк летели одним самолетом по направлению из Киева в Анапу. Лавренюк фигурировала в расследовании Схем о бизнесе жены Медведчука в России.

Запрос журналистов с просьбой прокомментировать новые факты злоупотребления правом прямых перелетов в Россию в целях освобождения заложников Виктор Медведчук оставил без ответа.