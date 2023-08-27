Когда следующие выборы? Представитель президента в Верховной Раде Вениславский — о скандалах со «слугами народа» и закупками в Минобороны 27 августа, 08:41 NV Премиум Нардеп Федор Вениславский (Фото:Верховная Рада Украины)

ZN.ua опубликовало расследование, в котором сообщило, что осенью 2022 года Минобороны заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды для военных. По дороге между таможнями заказанные куртки из «камуфляжных» стали «зимними воздухозащитными» и втрое подорожали.

Цена вроде бы выросла с 29 долларов до 86 долларов за штуку.

Министр обороны Алексей Резников опроверг информацию.

Но журналисты уже Украинской правды выяснили, что одним из владельцев фирмы был племянник нардепа от Слуги народа и члена оборонного комитета Геннадия Касая.

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Федор Вениславский — нардеп, член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, представитель президента Украины в парламенте — рассказал в интервью Radio NV, что думает об этом очередном скандале в Минобороны, а также сообщил, что думает о перспективе проведения выборов в Украине во время действия военного положения.

— У вас есть племянники бизнесмены?

— Племянников бизнесменов точно нет. Но если смотреть на двоюродных племянников, то я, поверьте, даже с ними, наверное, лет 10, 15, 20 не встречался. И чем они занимаются, даже представления не имею.

— Недорабатываете, потому что у вашего коллеги по комитету Геннадия Касая, также депутата от Слуги народа, есть племянник, который, как утверждают журналисты, был одним из владельцев турецкой компании, которая получила 30 миллионов долларов от Министерства обороны якобы за летние куртки вместо зимних для военных. Вопрос, были это летние куртки или зимние. Но если действительно племянник вашего коллеги получил такой подряд, то вроде бы неплохо отлаженная схема.

— Эта ситуация действительно, с одной стороны, достаточно неприятная, потому что член комитета имеет какие-то родственные отношения с человеком, который имеет или имел пять процентов в турецкой фирме. Почему я это знаю? Потому что [25 августа] на заседании нашего комитета мы этот вопрос рассматривали.

А с другой стороны, я вам хочу сказать, что сам факт того, что такие ситуации становятся [известны], и вы их вместе со мной, и ваши коллеги обсуждаете в средствах массовой информации, они вдребезги разбивают критику наших оппозиционных партнёров по парламенту, и в целом оппозиции о том, что якобы есть какая-то цензура, нет свободы слова и так далее.

Сам факт того, что мы свободно обсуждаем такие вопросы, связанные с представителями действующей власти, он, на мой взгляд, достаточно хорошо характеризует информационное пространство и власть в целом.

— А у вас выбора нет. Украина находится под пристальным оком международных партнеров. В Украине все еще, несмотря на существование марафона, есть свободные медиа, и расследование уже появилось.