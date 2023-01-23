Три громких скандала. Мининфраструктуры, Минобороны и Андрей Коболев в центре коррупционных расследований: все детали онлайн 23 января, 12:08 Деньги, которые, вероятно, должен был получить как взятку задержанный Василий Лозинский, теперь уже бывший заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры (Фото:НАБУ)

Главной темой украинского инфопространства почти одновременно стали несколько громких историй о возможных коррупционных злоупотреблениях в высших слоях правительства и государственных финансов — в Мининфраструктуры, Минобороны и в предыдущие годы в Нафтогазе. NV следит за их развитием.

В двух из трех случаев выдвинуты официальные подозрения, в то время как в отношении Минобороны речь идет о результатах журналистского расследования.

Минобороны Украины вынуждено разъяснять свою практику закупок продуктов для военнослужащих после журналистских обвинений в заказе продовольствия по якобы завышенным ценам. Речь идет о громком расследовании Юрия Николова, основателя проекта Наші Гроші, опубликованном сайтом ZN.ua. Журналист привел выдержки из годового контракта на услуги организации питания воинских частей в шести областях Украины (на 2023 год), сравнив отдельные позиции с ценами в киевском Сильпо. Из-за противоречивости такой методологии и других контраргументов в Минобороны Украины заявили, что приведенные в публикации данные «распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение». В Минобороны обещают озвучить дополнительные разъяснения, провести внутреннюю проверку и одновременно готовят материалы в СБУ, чтобы провести расследование в отношении «заведомо ложных сведений, которые вредят интересам обороны в особый период». Кроме того, министр обороны Алексей Резников попросил профильный комитет парламента как можно скорее провести заседание и заслушать «исчерпывающую информацию» о порядке закупки продовольствия для военных на 2023 год с участием представителей НАБУ и ДБР. В ОП также анонсировали проверку ситуации. Отдельно ряд утверждений Николова попыталась развенчать компания-поставщик Актив компани, с которой заключен контракт Минобороны и о которой Николов в своем материале высказывает предположение, что она «скорее всего, является [фирмой]-„прокладкой“». Компания же заявила об «умышленной манипуляции».

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Бывший глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев получил подозрение от НАБУ и САП в завладении 229 млн грн в 2018 году. Речь идет о премии за позитивное и крайне важное для Украины решение — победу в Стокгольмском суде над Газпромом (Нафтогаз добился компенсации от российского монополиста на сумму $4,6 млрд). Тогда наблюдательный совет Нафтогаза официально одобрил выплату премий в общем размере 1% от суммы выигрыша для тех сотрудников, которые прямо или косвенно внесли значительный вклад в достижение этого результата. Деньги получил 41 работник Нафтогаза, в том числе Андрей Коболев и бывший коммерческий директор компании Юрий Витренко. Теперь в НАБУ заявляют, что сумма премии существенно превышала нормативно определенные размеры таких выплат. Почему такое подозрение Коболеву вызвало немало вопросов — в обзоре реакций профильных экспертов от NV. Бизнес. 23 января Коболеву должны назначить меру пресечения. Прокуратура просит заключить его под стражу с альтернативой в виде залога в 365 млн грн.



Василий Лозинский, заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры, был уволен из Кабмина после того, как его задержали во время получения взятки в размере $400 тысяч. В НАБУ утверждают, что чиновник намеревался извлечь выгоду «за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники» (по информации УП, речь идет о закупке генераторов).

NV следит за развитием всех трех историй

12:05 Один из членов юридической команды Украины в Стокгольмском арбитраже Владислав Белик — о деле Коболева

В своем посте Владислав Белик подробно объясняет, насколько важна была победа Украины в Стокгольмском арбитраже, каких усилий стоила, как Андрей Коболев возглавил Нафтогаз в сложное для Украины времена после Революции достоинства и почему украинское общество, по мнению Белика, не прошло «тест на Коболева».



11:24 Виталий Кравчук, старший научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций, анализирует закупки Минобороны и резонансную публикацию о них

Исследователь указывает на недочеты в методологии журналистских сравнений цен на закупки продуктов питания для Минобороны. «Несколько более тщательный анализ дает существенно другую картину», — подчеркивает Кравчук.

11:12 Министр Кубраков прокомментировал задержание его заместителя Лозинского на взятке

Министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков прокомментировал скандал вокруг задержания на взятке его заместителя Василия Лозинского. По его словам, он дал поручение «приступить к проверке всех действующих проектов Минрегона, в том числе за бюджетные средства, средства международных финансовых учреждений и проектов технической помощи».



Кубраков напомнил, что в конце декабря «начался и продолжается процесс ликвидации Министерства развития громад и территорий и создания нового объединенного Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины на базе Мининфраструктуры». «При принятии кадровых решений в новом министерстве мы руководствовались необходимостью сохранения институциональной памяти, но очевидно, что не такой», — написал Кубраков.



10:04 «Кандидаты на выход». В Кабмине возможны кадровые перестановки, трое министров могут потерять должности — УП

В Кабмине возможны кадровые перестановки, свои должности могут потерять трое министров, сообщил канал УП. Of the record в Telegram в понедельник, 23 января.

По информации издания, первый кандидат на выход — министр топлива и энергетики Герман Галущенко.



Под вопросом министр спорта Вадим Гутцайт, который возглавил НОК, и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин.

09:34 Арахамия о коррупционных скандалах: этой весной будут сажать активно, «не выходит по-человечески — будет по законам военного времени»

По его словам, с 24 февраля официальные и неофициальные каналы постоянно предупреждали чиновников всех уровней: сфокусироваться на войне, помощи пострадавшим, уменьшении бюрократии и перестать заниматься сомнительными делами.

«До многих дошло. А до многих, к сожалению, нет. Вероятно, этой весной точно сажать будем активно. Не выходит по-человечески, будет по законам военного времени», — говорится в сообщении Арахамии в Telegram в понедельник, 23 января.



00:05 «Решения уже подготовлены». Зеленский прокомментировал последние коррупционные скандалы в министерствах и пообещал «мощные шаги»

Президент Владимир Зеленский прокомментировал последние коррупционные скандалы в Украине, в частности о взятке заместителю министра развития громад, территорий и инфраструктуры и по закупкам у Минобороны, и анонсировал «справедливые решения» на следующей неделе.

«У правоохранителей есть все возможности, чтобы провести расследование и направить это производство в суд. И я хочу, чтобы это было нашим сигналом всем, чьи действия или поведение нарушают принцип справедливости», — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что слышит и видит, что говорят в обществе на разных уровнях. «И эта неделя будет временем соответствующих решений. Уже подготовлены эти решения. Я не хочу сейчас анонсировать их, но все это будет справедливо», — сказал он.