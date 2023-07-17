«Наши защитники шокированы». Арахамия обратился с предупреждением к мэрам и местным чиновникам из-за закупок и ремонтов

17 июля, 13:41
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На центральной улице Киева ведут ремонтные работы по обновлению брусчатки, в соцсетях задаются вопросом об уместности на фоне затрат на войну (Фото:КГГА/Facebook)

На центральной улице Киева ведут ремонтные работы по обновлению брусчатки, в соцсетях задаются вопросом об уместности на фоне затрат на войну (Фото:КГГА/Facebook)

Глава фракции Слуги народа в Верховной Раде Давид Арахамия обратился к мэрам украинских городов и местным чиновникам с предупреждением на фоне проведения странных госзакупок и некритичных ремонтов.

В своем Telegram он подчеркнул, что в обществе уже назревает недовольство такими действиями.

«Связано это с приоритетами, которые вы выбираете при осуществлении закупок. Все эти истории о барабанах, стадионах, люксовых овощерезках, переложении брусчатки, там, где она не в таком ужасном состоянии, в значительной степени дестабилизируют общество, живущее непростой жизнью, умудряясь не просто выживать, но еще и волонтерить, донатить на армию и сохранять оптимистический взгляд на будущее», — отметил нардеп.

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По его словам, с фронта уже получают сигналы от военных.

«Наши защитники просто шокированы этими новостями», — добавил Арахамия.

Он рассказал, что в Раде активно обсуждают идею ограничения распоряжения бюджетными средствами. Арахамия предположил, что это повлечет за собой обвинения в «нападении на децентрализацию».

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«Вот почему я решил опубликовать этот пост. Считайте это последним предупреждением. Если вы не остановитесь, не прекратите тратить деньги на предметы не первой необходимости, на то, что никак не приближаете нас к победе, то парламент внесет законодательные ограничения на период военного положения», — резюмировал нардеп.

В конце апреля управление образования Днепровского района Киева заказало сотни кожаных барабанов и 153 комплекта молоточков к ним в укрытия якобы для психологической разгрузки детей во время воздушных тревог. Сумма договора составила 882 262,26 грн.

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что их закупали для детских садов.

Также Днепровская РГА проводила закупку для укрытий сковородок за 720 тысяч гривен и пароварок за 500 тысяч гривен.

После скандала и реакции общества на абсурдную закупку барабанов во время войны и постоянных взрывов договор разорвали.

В последние недели в соцсетях украинцы также все чаще возмущаются масштабным ремонтом на улице Богдана Хмельницкого в центра Киева, где сейчас перекладывают брусчатку. По мнению части жителей города, сейчас это неоправданные траты на фоне растущих потребностей украинской армии для освобождения оккупированных РФ территорий.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Госзакупки Госбюджет Ремонт дорог Давид Арахамия

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