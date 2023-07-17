«Наши защитники шокированы». Арахамия обратился с предупреждением к мэрам и местным чиновникам из-за закупок и ремонтов 17 июля, 13:41 На центральной улице Киева ведут ремонтные работы по обновлению брусчатки, в соцсетях задаются вопросом об уместности на фоне затрат на войну (Фото:КГГА/Facebook)

Глава фракции Слуги народа в Верховной Раде Давид Арахамия обратился к мэрам украинских городов и местным чиновникам с предупреждением на фоне проведения странных госзакупок и некритичных ремонтов.

В своем Telegram он подчеркнул, что в обществе уже назревает недовольство такими действиями.

«Связано это с приоритетами, которые вы выбираете при осуществлении закупок. Все эти истории о барабанах, стадионах, люксовых овощерезках, переложении брусчатки, там, где она не в таком ужасном состоянии, в значительной степени дестабилизируют общество, живущее непростой жизнью, умудряясь не просто выживать, но еще и волонтерить, донатить на армию и сохранять оптимистический взгляд на будущее», — отметил нардеп.

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По его словам, с фронта уже получают сигналы от военных.

«Наши защитники просто шокированы этими новостями», — добавил Арахамия.

Он рассказал, что в Раде активно обсуждают идею ограничения распоряжения бюджетными средствами. Арахамия предположил, что это повлечет за собой обвинения в «нападении на децентрализацию».

«Вот почему я решил опубликовать этот пост. Считайте это последним предупреждением. Если вы не остановитесь, не прекратите тратить деньги на предметы не первой необходимости, на то, что никак не приближаете нас к победе, то парламент внесет законодательные ограничения на период военного положения», — резюмировал нардеп.

В конце апреля управление образования Днепровского района Киева заказало сотни кожаных барабанов и 153 комплекта молоточков к ним в укрытия якобы для психологической разгрузки детей во время воздушных тревог. Сумма договора составила 882 262,26 грн.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что их закупали для детских садов.

Также Днепровская РГА проводила закупку для укрытий сковородок за 720 тысяч гривен и пароварок за 500 тысяч гривен.

После скандала и реакции общества на абсурдную закупку барабанов во время войны и постоянных взрывов договор разорвали.

В последние недели в соцсетях украинцы также все чаще возмущаются масштабным ремонтом на улице Богдана Хмельницкого в центра Киева, где сейчас перекладывают брусчатку. По мнению части жителей города, сейчас это неоправданные траты на фоне растущих потребностей украинской армии для освобождения оккупированных РФ территорий.