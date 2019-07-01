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Глава Офиса президента Богдан предложил региональный статус для русского языка на Донбассе

Сегодня, 10:22
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НВ

Богдан предложил предоставить русскому языку на Донбассе статус регионального

Глава Офиса президента Андрей Богдан предлагает предоставить статус регионального для русского языка на Донбассе.

В то же время в интервью РБК-Украина он заявил, что против второго государственного языка в Украине.

«Лично мое мнение: я бы разрешил Донецку и Луганску государственный — украинский, региональный — русский и при условии, что после этого они — территория Украины», — сказал он.

На вопрос, «а если так же захочет Харьков и Одесса», Богдан ответил: «Давайте тогда всех заставим разговаривать по-украински? Тогда остановимся на том, что Украина — это у нас будет Тернопольская, Львовская и Ивано-Франковская области».

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Напомним, один из бизнес-партнеров Владимира Зеленского Борис Шефир в одном из интервью критически высказался об принятии языкового закона и квот для украинского языка.

По его мнению, закон о языке надо отменить, а квоты — пересмотреть. Он считает, что это «первый шаг для того, чтобы завершить войну».

В АП заявили, что это было частное мнение Шефира, которое не совпадает с позицией президента Украины Владимира Зеленского.

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Теги:   Донбасс Русский язык Андрей Богдан

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