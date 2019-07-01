Глава Офиса президента Богдан предложил региональный статус для русского языка на Донбассе Сегодня, 10:22 4997 Цей матеріал також доступний українською НВ Богдан предложил предоставить русскому языку на Донбассе статус регионального НВ

Глава Офиса президента Андрей Богдан предлагает предоставить статус регионального для русского языка на Донбассе.

В то же время в интервью РБК-Украина он заявил, что против второго государственного языка в Украине.



«Лично мое мнение: я бы разрешил Донецку и Луганску государственный — украинский, региональный — русский и при условии, что после этого они — территория Украины», — сказал он.

На вопрос, «а если так же захочет Харьков и Одесса», Богдан ответил: «Давайте тогда всех заставим разговаривать по-украински? Тогда остановимся на том, что Украина — это у нас будет Тернопольская, Львовская и Ивано-Франковская области».

Напомним, один из бизнес-партнеров Владимира Зеленского Борис Шефир в одном из интервью критически высказался об принятии языкового закона и квот для украинского языка.

По его мнению, закон о языке надо отменить, а квоты — пересмотреть. Он считает, что это «первый шаг для того, чтобы завершить войну».

В АП заявили, что это было частное мнение Шефира, которое не совпадает с позицией президента Украины Владимира Зеленского.