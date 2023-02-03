Коррупционный скандал в Минобороны был частью кампании по смещению Резникова — журналист 3 февраля, 20:20 По мнению Александра Мартыненко, Алексей Разников (на фото) сохранит свой пост (Фото:JULIE SEBADELHA/Pool via REUTERS)

Директор агентства Интерфакс-Украина Александр Мартыненко в интервью Radio NV выразил мнение, что недавний коррупционный скандал в Минобороны был частью кампании по смещению Алексея Резникова с должности министра обороны.

Комментируя скандал в эфире Radio NV, Мартыненко отметил, что, насколько он понимает, пока речь идет о попытке кражи, так как контракт Минобороны о закупках по завышенным ценам не был реализован.

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«Мне кажется, что по всех этих людях, которые были засветившимися исполнителями этого процесса до уровня руководителя департамента Минобороны (возможно, заместителя, хотя я не уверен, не знаю, какой была его роль) за это правонарушение ответственность будет», — отметил журналист.

В то же время, по его мнению, скандал не повлечет за собой отставку министра обороны, «хотя, как показывают последние события в информационном пространстве, была разработана крупная операция по отставке конкретно Резникова, а не директора какого-то департамента, которого никто не знает, который не волнует».

Мартыненко заявил, что распространение информации, которая не подтвердилась, о том, что у директора департамента Минобороны Александра Лиева, отвечающего за закупку оружия, якобы есть российский паспорт, является давлением на Резникова.

«Наши некоторые антикоррупционные активисты так прямо и писали, что Резников должен уйти, потому что у него работает такой человек, российский гражданин. Напечатали паспорт, у которого очень много признаков подделки», — сказал журналист, допустив, что антикоррупционеров и активистов могли использовать.

По его словам, это могла сделать как внутренняя, так и внешняя сила.

«Внутренняя, которой Резников не нравится по тем или иным причинам. А внешняя — понятно почему. С яйцами все понятно, нужно разбираться, это верно. А все, что было после этого… Стало ясно, что это все (яйца, кстати, в частности) – часть кампании по смещению министра обороны», – сказал Мартыненко.

Журналист высказал мнение, что отставка Резникова работала бы на Россию, поскольку он является важным звеном в работе с партнерами Украины по снабжению оружием.

«Мне кажется, что пусть это Служба безопасности разбирается, кто именно организовал эту кампанию, кто эти люди. Исполнителей мы знаем. А кто заказчики – неизвестно», – подытожил он.

2 февраля источники издания Украинская правда заявили, что и.о. главы департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Украины Александр Лиев имеет российский паспорт, он это опроверг.

УП также получила и распространила фото, судя по которому якобы российский паспорт Лиева выдан в 2019 году, а он родился в Москве (хотя на самом деле он родился в российской Республике Коми). Сам чиновник, как пишет издание, в шоке от этой информации и сказал, что никогда не подавался на гражданство другой страны, а на фото в документе не он.

В комментарии изданию Бабель Лиев сказал, что на фото паспорта, опубликованном УП, не его подпись, а фамилия написана с ошибкой.

1 февраля Александр Лиев написал заявление об увольнении. Министр обороны Алексей Резников пока не принял его отставку, поскольку находится в командировке.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны предупредили, что ожидают в ближайшее время "широкой информационно-психологической спецоперации по дискредитации ряда представителей украинского военно-политического руководства", в том числе главы Минобороны.

31 января Виталий Шабунин, глава Центра противодействия коррупции, напомнил о «противоречивых» моментах биографии Лиева, преимущественно до 2014 года. В частности, незадолго до фиктивного «референдума» в Крыму он поддержал идею его провести, но в украинской юрисдикции, и призвал «услышать Крым». Также у чиновника есть орден от Российского императорского дома с 2013 года.



Шабунин также упомянул 2006-й год, когда Лиев «координировал выставление пикетов и блокпостов у маяков, которые по распределению Черноморского флота СССР должны были отойти к Украине, но незаконно удерживались флотом РФ».

Лиев у себя в Facebook ответил на обвинения и сообщил, что осенью 2022 года уже давал официальные разъяснения в ответ на депутатский запрос с идентичными обвинениями в якобы пророссийских позициях.

Несколько месяцев назад он попросил министра обороны Алексея Резникова назначить ему проверку на полиграфе, которую затем прошел. Также в 2014—2022 годах Лиев, по его словам, «четыре раза успешно прошел спецпроверки относительно допуска к государственной тайне, имеет награды ГУР, главнокомандующего ВСУ, Минобороны».



Чиновник заявил о нескольких целенаправленных информационных кампаниях, которые, по его словам, развернули против него в предыдущие годы и закрепили представление о его якобы «пророссийской биографии».

Основатель проекта Наші гроші Юрий Николов 21 января в своем материале на ZN.ua рассказал, что Минобороны Украины закупает продукты для военнослужащих в два-три раза дороже по сравнению с ценами в магазинах Киева — он сравнил отдельные позиции с ценами в столичном Сильпо. Журналист ссылается на документы, полученные от источника в ВСУ.



В Минобороны Украины заявили, что приведенные в публикации данные "распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение". Министр Алексей Резников назвал скандал попыткой подорвать доверие к руководству ведомства.

В Офисе президента анонсировали проверку. Минобороны также обещает внутреннюю проверку и готовит материалы в СБУ, чтобы провести расследование относительно «заведомо ложных сведений, вредящих интересам обороны в особый период».

Компания-поставщик Актив компании, с которой заключен контракт Минобороны и о которой Николов в своем материале высказывает предположение, что она «скорее всего, является „прокладкой“», заявила об «умышленной манипуляции».



В НАБУ сообщили, что вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой расследуют возможные злоупотребления Минобороны при покупке продуктов для военных. Следствие проверяет закупки более чем на 13 млрд гривен.



Алексей Резников рассказал народным депутатам из профильных комитетов, что в контрактах действительно обнаружили много неточностей, и сейчас они проходят проверку. Контракты на питание военных на 2023 год пока не действуют.



31 января министр обороны заявил, что ведомство вернет контроль над закупками для армии с учетом ограничений военного положения.