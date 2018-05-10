Скандал вокруг Интера: активисты опубликовали видео прорыва на территорию имения Левочкина

Активисты попытались снести забор, который незаконно преграждает доступ к воде

В четверг, 10 мая, гражданские активисты во время акции протеста против антиукраинского контента на Интере прорвались на территорию имения, которое, по данным СМИ, принадлежит семье одного из владельцев телеканала Сергея Левочкина - экс-регионала и бывшего главы администрации Виктора Януковича, а ныне депутата Верховной Рады.

Соответствующее видео опубликовал у себя в Facebook журналист Иван Гребенюк.

На обнародованных кадрах видно, как активисты прорывают кордон полиции и проходят на территорию имения в селе Козино под Киевом.

При этом люди также обратили внимание на то, что Левочкин незаконно перекрыл забором доступ к воде, и попытались снести ограду.

После этого между ними и полицейскими произошла небольшая потасовка.

Ранее сообщалось, что около сотни человек отправились к дому одного из владельцев телеканала Интер, народного депутата Сергея Левочкина.

Недовольство людей вызвло видео, приуроченное к 9 мая, в котором один из ведущих Интера заявил, что улицы в Украине называют якобы "именами фашистских преступников".

Несмотря на протесты, телеканал отказался снимать с эфира скандальный ролик.

После этого активисты начали блокировать здание телеканала Интер с требованием лишить его лицензии за "системную антиукраинскую редакционную политику".