Глава НАПК впервые прокомментировал попытку лишить независимости НАБУ и САП

«Вопрос работы антикоррупционной системы в целом — не только органов, а всех аспектов, касающихся предотвращения коррупции, противодействия, борьбы — предусматривает, что оно устанавливает очень много ограничений публичным служащим. Конечно, это никогда никому не будет нравиться — будут попытки ограничить полномочия, изменить законодательство, чтобы упростить ограничения для публичных служащих, в том числе и для тех, кто принимает решения: народные депутаты, которые голосуют за законы, правительство, другие субъекты законодательной инициативы, которые предлагают законопроекты. Это является нормальным. Такие попытки были постоянно», — заявил Павлущик в эфире Radio NV, отвечая на вопрос, как он относится к попытке ограничения независимости НАБУ и САП в июле 2025 года.

Он отметил, что весной 2025 года была аналогичная попытка ограничить полномочия НАПК путем установления «нереального лимита» для проведения мониторинга образа жизни публичных служащих.

«Поэтому то, что касается нашей позиции, наших рекомендаций, это всегда будет базироваться на конкретных данных, анализе законодательства. Мы публично не комментировали эту ситуацию. Я считаю, эмоциональные публичные выступления были преждевременными. Мы приняли для себя решение делать свою работу с основными, ключевыми стейкхолдерами, с властью, государственными органами. И наша позиция публично доступна, она публиковалась. Она базировалась в основном на анализе законодательства, законодательства ЕС, наших требований и предыдущих отчетов о расширении с ЕС. И там четко было указано: вопрос независимости антикоррупционных институтов является важным элементом, на котором настаивают наши партнеры из ЕС, как требование вступления Украины в ЕС», — сказал также глава НАПК.

Скандальный законопроект № 12414 по НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который до этого раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.

Законопроект, текст которого эксклюзивно получило Radio NV, вносил дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

Transparency International Ukraine заявила, что законопроект может разрушить ключевые гарантии независимости НАБУ и САП.

В частности, согласно правкам к законопроекту, генпрокурор должен был получить полномочия:

забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивалась.

В ряде украинских городов прошли протесты с требованием не лишать антикоррупционные органы независимости.

Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье заявил, что ЕС обеспокоен последними действиями Украины в отношении ее НАБУ и САП.

Впоследствии Зеленский внес в Раду новый законопроект о НАБУ и САП, который, по его словам, «обеспечит силу системе правопорядка».

31 июля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом инициированный президентом законопроект № 13533 относительно полномочий НАБУ и САП.