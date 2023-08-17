Неприкосновенность и бесконтрольность в ВР. Александр Корниенко объяснил, почему в Раде полгода не замечали отсутствия депутата СН Холодова 17 августа, 16:20 Журналисты установили, что Холодов уже полгода живет на Кипре (Фото:Андрій Холодов/Facebook)

Парламент, по словам первого вице-спикера Рады, может отобрать у депутата-прогульщика доплаты, но не мандат.

Парламент не имеет возможности отслеживать местонахождение народных избранников. Об этом в интервью NV рассказал Александр Корниенко, первый вице-спикер Рады, отвечая на вопрос: почему парламент полгода не замечал отсутствия в ВР «слуги народа» Андрея Холодова, который в это время находился на Кипре?

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«У нас нет механизма забрать мандат, если человек не появляется [на заседаниях ВР]. И таких депутатов есть несколько, не только Холодов. Мы даже не знаем, в Украине они или нет. Потому что такого механизма [для отслеживания] у нас тоже нет. Это персональные данные, их нам никто не предоставит. Они могут быть только у правоохранительных органов, если они будут расследование проводить. Поэтому сказать, что мы не замечаем и мы не знаем, что он за границей, — мы этого не знаем», — сказал первый вице-спикер.



По словам Корниенко, также будет «неправдой» говорить, что этих депутатов ВР «скрывает». «На сайте ВР есть полностью статистика по голосованию: можно отследить, кто за какое время там не голосовал. Соответственно, наверное, он и не был в зале. Хотя, возможно, он был в зале, но не голосовал (такое тоже надо учитывать)», — отметил он.



В то же время в ВР есть практика отмены выплат для депутата, если он долго отсутствует в парламенте, добавил Корниенко.



28 июля журналисты-расследователи программы Схем сообщили, что Холодов полгода находится за пределами Украины. По их данным, нардеп находится на Кипре и развивает семейный бизнес за рубежом. Туда Холодов выехал в январе 2023 года и с тех пор не возвращался.



31 июля Холодов написал заявление о сложении депутатского мандата. В тот же день его исключили из партии Слуга народа. 9 августа Верховная Рада прекратила полномочия Холодова.