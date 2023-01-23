«Выбран самый тупой сценарий». Как Минобороны выбрало «базарный» уровень аргументации обвинения — интервью с Ярославом Юрчишиным 23 января, 22:27 Эксклюзив NV Нардеп Ярослав Юрчишин (Фото:Yaroslav Yurchyshyn/Facebook)

Ярослав Юрчишин, нардеп, первый заместитель председателя комитета ВР по антикоррупционной политике, в интервью Radio NV рассказал, как чиновники Министерства обороны Украины избрали максимально неудачную тактику ответа на обвинения в завышенных ценах на продукты для бойцов

— Уже второй день в сети и не только в сети обсуждают дорогие яйца для Минобороны. Вчера появилась реакция Министерства обороны, но мне кажется, что вам эта реакция не очень понравилась. Если говорить конкретно, Министерство обороны назвало информацию журналистов о несоответствии цен на продукты «манипуляцией и обманом». Что такое должно сделать или презентовать Минобороны, чтобы снять все подозрения?

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— Думаю, правильнее всего было, чтобы министр инициировал внесение изменений в закон о закупках, где бы позволил проводить закупку неспецифического военного оборудования, то есть не оружия, не чего-то, связанного конкретно с военными действиями, одежды, еды, горючего и т. п. , провести через Prozorro. Чтобы все видели все, что есть конкуренция, почему именно такая цена, а не другая. Это было бы очень правильно сделать, чтобы на перспективу вообще не иметь никаких дискуссий по поводу того, как и за какие цены происходят закупки.

При том, что никакой государственной тайны в этом нет и даже в связи с военным временем, как-то стране-агрессору удалось использовать, условно говоря, информацию о том, что Министерство обороны закупает яйца по другой цене. Не знаю, как это может помешать государственной безопасности. Так же было бы очень хорошо показать результаты, в сложившейся ситуации покажите контракт, где будет очень четко все видно, где не правы журналисты или правы. Но контракт пока никто не показывает, просто говорят, что все это манипуляция. На основе чего мы должны поверить министерству?

Второй момент: если злоупотребления были, потому что министр заявил, что будет внутреннее расследование, это хорошо. Это в принципе сильный шаг, но если есть подозрения, то для тех людей (а мы знаем, кто отвечает за закупки в Министерстве обороны), их на время расследования логично было бы по меньшей мере отстранить от исполнения обязанностей, дабы они не мешали расследованию. Насколько нам известно, этого не сделано.

Да, министр еще в прошлом году обратился в Государственную аудиторскую службу с просьбой провести проверку, но до сих пор выводов пока нет. Потому позиция министерства традиционна, к сожалению, в украинских реалиях. Следующим шагом, пожалуй, журналистов назовут агентами Путина и обвинят во всех грехах. В конечном варианте общество должно узнать позицию министерства, которая бы опровергала точку зрения, высказанную господином Николовым и журналистами-расследователями. Но пока мы этого не услышали.