Скандалы не повлияют. От чего сейчас зависит рейтинг Зеленского — гендиректор КМИСа

9 августа, 10:50
Президент Владимир Зеленский фотографируется с раненым украинским военным в одесской больнице (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский фотографируется с раненым украинским военным в одесской больнице (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Гендиректор КМИСа Владимир Паниотто в нтервью НВ рассказал, что во время войны на рейтинг президента Владимира Зеленского не повлияют скандалы и объяснил, от чего он сейчас зависит.

«У нас пока нет данных о рейтингах после этих скандалов, но, думаю, они существенно не повлияют. Во-первых, украинское общество сформировало некоторый иммунитет против компроматов, сторонники политиков не верят в негативную информацию о своих избранниках. Во-вторых, оппозиционные власти телевизионные каналы сейчас не работают или работают в ограниченном масштабе», — сказал Паниотто НВ, отвечая на вопрос, как повлияют на рейтинг президента недавние скандалы, в том числе призыв конгрессвумен Виктории Спартц проверить вероятные связи главы Офиса президента Андрея Ермака с Россией.

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По мнению социолога, сейчас рейтинг президента Зеленского зависит в первую очередь от действий вооруженных сил Украины и «оптимизма по ситуации в войне с Россией».

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«Если у нас будут успехи, то рейтинг Зеленского вряд ли изменится (с первых дней войны рейтинг доверия к президенту Владимиру Зеленскому вырос до рекордных более чем 85% - ред.). Сложная ситуация и угрозы для рейтинга будут связаны с подписанием мирных соглашений и с тем, удастся ли убедить общество в необходимости компромиссов», — считает он.

В июле конгрессвумен США Викторя Спартц призвала Байдена проверить возможные связи Ермака с Россией.

В этом же месяце появилась информация об указе президента Украины о лишении гражданства Игоря Коломойского, Геннадия Корбана, Вадима Рабиновича и ряда других лиц, а затем руководителя терробороны Днепропетровской области Корбана не пустили в страну. Позже Зеленский подтвердил, что его лишили гражданства.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Интервью НВ Рейтинг Вооруженные Силы Украины (ВСУ) КМИС Война в Украине Владимир Зеленский Российско-украинская война Война России против Украины

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