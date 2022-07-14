«Превышает свои полномочия». Политолог возмутился предложением Ермака относительно контроля использования западного оружия 14 июля, 20:43 Эксклюзив НВ Глава ОП Андрей Ермак (Фото:Офис президента Украины)

Глава Офиса президента Андрей Ермак предлагает создать в Верховной Раде временную специальную комиссию, которая будет заниматься подготовкой и рассмотрением вопросов, связанных с контролем использования оружия, полученного от партнеров.

Об этом он написал в Telegram после скандальной публикации FT о риске контрабанды оружия из Украины.

Политолог Александр Антонюк в эфире Радио НВ эмоционально отреагировал на такую инициативу:

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«Почему Андрей Ермак комментирует эти вещи. Хочу напомнить, глава Офиса не является политическим лицом, хотя у нас вроде бы все с ног на голову перевернуто. Не господину Ермаку, отвечающему за бюрократическую часть функционирования Офиса, отвечать за политические вещи. Это мог комментировать президент Украины, возможно, председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, председатель Верховной Рады, народные депутаты, наконец, главы фракций. Ну точно не Ермак. Я вообще удивляюсь, почему Ермак превышает свои полномочия».

Если же это реакция на предположение американской конгрессменки Виктории Спартц, что Ермак связан с Россией, то комментарий главы ОП должен быть другим, убежден Антонюк:

«Ермак должен просто сказать, что о нем сказали неправду, он не имеет отношения к российским спецслужбам. <...> А говорить о работе парламента — это не входит в полномочия Ермака».

Также политолог обратил внимание на еще один момент:

«В этом тезисе, озвученном Ермаком, есть заложение (мое предчувствие, я могу ошибаться) каких-то очередных ноток недоверия к [главнокомандующему ВСУ] Валерию Залужному. <...> Временная следственная комиссия — это значит, что есть какая-то проблема. Я не слышал, чтобы проблема использования высокоточного оружия нашими военнослужащими вызывала сомнения, например, у Пентагона. Напротив, их отчеты показывают, что мы очень эффективно используем NLAWы, Javelinы, сегодня HIMARS».

Антонюк предполагает, что республиканцы в США, а с другой стороны, Ермак «просто играют в большую политику». Поэтому политолог посоветовал не отвлекать Вооруженные силы Украины в мировое сообщество от преступлений, совершаемых Российской Федерацией:

«Хотите помочь — дайте больше вооружения. Мне кажется, это было бы конкретнее. А если есть какие-то вопросы, то военные разберутся между собой — как представители Пентагона, так и Генштаба Украины».

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