Минобороны до сих пор не отчиталось о ценах на продукты для ВСУ — глава антикоррупционного комитета 10 февраля, 20:34 По данным СМИ, Минобороны закупает продукты для военных по завышенным ценам (Фото:mil.gov.ua)

Глава комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина в пятницу, 10 февраля, сообщила, что Минобороны до сих пор не отчиталось о ценах на закупаемые для ВСУ продукты.

«Прошло три недели после скандала по закупкам питания для военных — а Министерство обороны так и не отчиталось о ценах на продукты в этих закупках. Обещание Министра обороны предоставить членам антикоррупционного комитета информацию по актуальным ценам, по которым происходит поставка продуктов для военных — не выполнена», — написала она в Facebook.

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Радина добавила, что вместо этого министерство направило комитету отписку и требует сначала «обосновать необходимость проработки вопросов, связанных с депутатской деятельностью». Глава профильного комитета спрашивает, значит ли это, что обещание по развертыванию Military Prozorro будет исполнено аналогично.

«Ждать доброй воли министерства не планирую. Полагаю, что парламент должен взять на себя ответственность за изменение правил закупок питания и другого обеспечения для военных во время войны», — отметила она.

Радина подчеркнула, что будет инициировать дополнительные поправки к законопроекту № 8381 о прозрачности цен в оборонных закупках. Она предлагает установить, что цены закупок не могут быть выше рыночных цен на соответствующий период, продукты нужно будет закупать как продукты, не маскируя их стоимость под необоснованными/несуществующими услугами, а условия закупок сделать максимально удобными для участия в них непосредственно производителей и ритейл-сетей для обеспечения конкуренции.

Она добавила, что цены на продукты все равно Минобороны придется обнародовать — так прямо предусмотрено законопроектом 8381 в редакции первого чтения.

«Призываю чиновников не рассчитывать, что волна возмущения пройдет и можно будет вернуться к ловле „рыбки“ (или яиц в килограммах) в тихой воде закрытых закупок», — заявила Радина.

Основатель проекта Наши деньги Юрий Николов 21 января в своем материале на ZN.ua рассказал, что Минобороны Украины закупает продукты для военнослужащих в два-три раза дороже по сравнению с ценами в магазинах Киева — он сравнил отдельные позиции с ценами в столичном Сильпо. Журналист ссылается на документы, полученные от «источников в ВСУ».

В Минобороны Украины заявили, что приведенные в публикации данные «распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение». Глава министерства Алексей Резников назвал скандал попыткой подорвать доверие к руководству ведомства.

25 января Министерство обороны уволило директора департамента закупок Богдана Хмельницкого, ставшего фигурантом скандала с закупками питания для военнослужащих.