Скандал с питанием для военных: Минобороны уволило директора департамента закупок Богдана Хмельницкого 25 января, 11:59 Скандал с закупками Минобороны вспыхнул после журналистского расследования (Фото:gur.gov.ua)

В среду, 25 января, Министерство обороны уволило директора департамента закупок Богдана Хмельницкого, ставшего фигурантом скандала с закупками питания для военнослужащих.

Об этом сообщила у себя в Facebook председатель антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина.

Поводом для увольнения Хмельницкого стало журналистское расследование, согласно которому Минобороны закупало продукты питания для военнослужащих по завышенным ценам.

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В свою очередь глава ведомства Алексей Резников это опроверг, признав лишь некоторые «ошибки», однако по итогам проверка парламентского комитета все же были приняты соответствующие кадровые решения.

Кроме Хмельницкого, должности лишился профильный замминистра Вячеслав Шаповалов.

«Цены в контрактах, которые еще не вступили в силу и находятся на экспертизах, разные у разных поставщиков, однако некоторые цены действительно отличаются от рыночных не в лучшую сторону. Министерство объясняет это составляющими услуги питания, в частности, транспортными услугами и „предположением“ на инфляцию. Проверить такое ценообразование в рамках заседания комитета невозможно, будем проверять дальше», — отметила Радина.

По ее словам, вопрос с закупками Минобороны пока «не исчерпан».

«Пора менять подход к закупкам. Государство не должно тратить время и деньги на экспертизу цен после заключения сделок (и после публичного скандала или действительно обнаружения ошибки). И закупку товара возможно и необходимо построить так, чтобы цены все же приближались к рыночным, а не росли за счет дополнительных услуг и еще неизвестно чего», — добавила главы комитета.