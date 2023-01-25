Скандал с питанием для военных: Минобороны уволило директора департамента закупок Богдана Хмельницкого

25 января, 11:59
Поделиться:
Скандал с закупками Минобороны вспыхнул после журналистского расследования (Фото:gur.gov.ua)

Скандал с закупками Минобороны вспыхнул после журналистского расследования (Фото:gur.gov.ua)

В среду, 25 января, Министерство обороны уволило директора департамента закупок Богдана Хмельницкого, ставшего фигурантом скандала с закупками питания для военнослужащих.

Читайте также:
«Выбран самый тупой сценарий». Как Минобороны выбрало «базарный» уровень аргументации обвинения — интервью с Ярославом Юрчишиным

Об этом сообщила у себя в Facebook председатель антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина.

Поводом для увольнения Хмельницкого стало журналистское расследование, согласно которому Минобороны закупало продукты питания для военнослужащих по завышенным ценам.

Видео дня

В свою очередь глава ведомства Алексей Резников это опроверг, признав лишь некоторые «ошибки», однако по итогам проверка парламентского комитета все же были приняты соответствующие кадровые решения.

Читайте также:
Скандал с закупками Минобороны. Поставщик продуктов заявляет о «преднамеренной манипуляции»

Кроме Хмельницкого, должности лишился профильный замминистра Вячеслав Шаповалов.

Читайте также:
Андрей Кокотюха
Андрей Кокотюха
Яйца на килограмм: это уже было. Читайте классику

«Цены в контрактах, которые еще не вступили в силу и находятся на экспертизах, разные у разных поставщиков, однако некоторые цены действительно отличаются от рыночных не в лучшую сторону. Министерство объясняет это составляющими услуги питания, в частности, транспортными услугами и „предположением“ на инфляцию. Проверить такое ценообразование в рамках заседания комитета невозможно, будем проверять дальше», — отметила Радина.

По ее словам, вопрос с закупками Минобороны пока «не исчерпан».

https://www.youtube.com/embed/oprzLBDuoFU
Читайте также:

После громких скандалов с замминистра Василием Лозинским, Минобороны и «слугой народа» Павлом Халимоном NV расспросил известных украинцев, как, по их мнению, можно избавиться от коррупции в стране (Фото:Коллаж NV) Как избавиться от коррупции во время войны. Известные украинцы ответили на главный вопрос недели

«Пора менять подход к закупкам. Государство не должно тратить время и деньги на экспертизу цен после заключения сделок (и после публичного скандала или действительно обнаружения ошибки). И закупку товара возможно и необходимо построить так, чтобы цены все же приближались к рыночным, а не росли за счет дополнительных услуг и еще неизвестно чего», — добавила главы комитета.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Минобороны Украины Верховная Рада Госзакупки Увольнение Скандал

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X