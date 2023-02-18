Имение стоимостью 10,3 млн гривен. САП открыла криминальное дело против нардепа Халимона 18 февраля, 21:49 Павел Халимон (Фото:sluga-narodu.com)

САП открыла против народного депутата Слуги народа Павла Халимона уголовное производство за незаконное обогащение. Ему грозит конфискация скандального поместья на Печерских холмах.

Об этом сообщил глава НАПК Александр Новиков в эфире программы УП.Чат.

«100 процентов журналистских расследований, где указывается о несоответствии декларации, являются предметом мониторинга образа жизни НАПК. На основе результатов этого мониторинга и принимается решение», - сказал глава НАПК Александр Новиков.

Видео дня

Кроме того, он надеется на скорейшее расследование этого дела и на то, что имущество Халимона оперативно конфискуют правоохранители в пользу граждан Украины.

«Это показательный кейс, декларирование сдерживало бы такие случаи. Очевидно, что если бы декларирование было обязательным, господин Халимон несколько раз подумал, можно ли покупать такой дом и не указывать его в своей декларации, — добавил Новиков.

Ранее Павла Халимона пообещали отстранить от должности заместителя председателя фракции Слуга народа после того, как журналисты УП выяснили, что во время полномасштабной войны он купил дом в центре Киева стоимостью 10,3 млн гривен.

Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Офис президента для возбуждения дела по факту незаконного обогащения.

2 февраля Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что выявило признаки незаконного обогащения Халимона на 10 млн гривен.

Генпрокурор Андрей Костин согласовал ходатайство САП о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по факту возможного незаконного обогащения нардепа от партии Слуга народа Павла Халимона.