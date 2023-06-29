«Неплохой прецедент». Скандал с одесским военкомом — это хорошо — Рейтерович 29 июня, 12:58 Военком Одесской области Евгений Борисов (Фото:Одеса медіа)

Политолог Игорь Рейтерович в интервью Radio NV заявил, что скандал с одесским военкоматом Евгением Борисовым является неплохим прецедентом, который может изменить систему территориальных центров комплектования, которые заменили военкоматы, но сущность которых осталась советской.



В эфире Radio NV Рейтерович согласился с тем, что проблемой территориальных центров комплектования должны заниматься не только СМИ и общественные активисты.

«Вопрос, конечно, в системе, в том, что система должна реагировать не только на какие-то такие абсолютно критические или вопиющие случаи, но, в частности, время от времени заниматься профилактикой. Проверять, обращать внимание, сопоставлять какие-то факты, которые выбиваются из общей канвы и не очень соответствуют тому, что должно быть на самом деле», — сказал политолог.

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По его словам, появление «повода» с Борисовым — это хорошо, поскольку заставляет проверить всю систему.

«История коснулась не только этого человека, потому что президент давал поручение проверить всю систему, посмотреть, кто как работает и есть ли какие-то вопросы со стороны правоохранительных или антикоррупционных органов к деятельности этих военкоматов. Систему здесь как раз характеризует способность вовремя, оперативно и эффективно отреагировать на те или иные кризисные моменты и сделать определенные выводы. Поэтому я думаю, что такой прецедент, по большому счету, является неплохим », — считает Рейтерович.

Он добавил, что гражданскому обществу и журналистам теперь придется наблюдать за развитием ситуации не только в отношении Борисова, а «в целом, произойдет или не произойдет реформирование этой в значительной степени еще советской системы».

По словам политолога, «названия военкоматов изменили на территориальные центры комплектации, но суть работы многих в принципе осталась еще такой, советской».

«Здесь определенный парадокс в том плане, что Вооруженные силы Украины гораздо быстрее модернизируются, чем система, которая имеет отношение к их комплектации», — считает Рейтерович.

Он также высказал мнение, что, если система не изменится после скандала с Борисовым, придется «снова принимать решения политического характера и речь должна идти в частности о тех людях, на разных должностях, которые отвечают за назначение таких военкомов, которые потом попадают в скандалы».

Об увольнении скандального одесского военкома Евгения Борисова 28 июня сообщила начальница координационного пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк.

«Сейчас идет процедура — она имеет определенную протяженность во времени — передачи должности и дальнейшей плановой реализации офицера. Сейчас мы не мешаем работе правоохранительных органов, те производства, которые были открыты, продолжаются, правоохранительные органы работают, доказательная база собирается», — сообщила Гуменюк.

25 апреля бывший нардеп Игорь Мосийчук заявил, что мать военного комиссара Одесской области Евгения Борисова Надежда Борисова во время действия военного положения приобрела элитную жилую недвижимость — дом 2017 года постройки площадью 857 кв м на земельном участке 1530 кв м в испанской Марбелье. Цена дома после торгов была снижена с 4 млн 400 тысяч евро до 3 млн 960 тысяч евро.

26 апреля Мосийчук добавил, что жена Евгения Борисова Александра Борисова также во время действия военного положения приобрела офис в Марбелье. В видео от 25 апреля бывший нардеп сообщил, что стоимость этого офиса — до 2 млн евро.

Также 25 апреля Мосийчук заявил, что Борисов осенью 2022 года ввез из-за границы как гуманитарный груз автомобиль премиум-класса — Mercedes Benz G63 AMG 2022 года выпуска. Им, по словам экс-нардепа, пользуется жена военкома, которая живет в Марбелье в съемной квартире, и он сам — когда приезжает к ней.

Мосийчук рассказал, что в Марбелье Борисов находился с 22 декабря 2022 года по 18 января 2023 года.

28 апреля министр обороны Алексей Резников заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «серьезно рекомендовал» главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному отправлять тыловых военкомов на фронт.

1 мая Оперативное командование Юг отстранило Борисова от службы и назначило служебную проверку. 3 мая ГБР сообщило об открытии в отношении него уголовного дела.

23 июня руководительница объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявила, что Борисов продолжает выполнять свои обязанности, поскольку служебное расследование не выявило оснований для отстранения от должности. Также она утверждала, что он законно выезжал за границу для лечения.

В тот же день Зеленский поручил Залужному немедленно уволить Борисова.

Также Зеленский поручил создать комиссию, которая вместе с правоохранителями и антикоррупционным агентством проверит всех военкомов во всех регионах страны, «чтобы они не позорили наше государство и память героев, которые погибают на фронте».

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Борисова уволят с должности, но не из Вооруженных сил Украины.

