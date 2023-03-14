«Они уже не говорят о своем наступлении». Как россияне пытаются поддерживать антиукраинские настроения в оккупированном Донецке — интервью NV 14 марта, 11:10 Эксклюзив NV Последствия российских провокаций в оккупированном Донецке, 12 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Сергей Гармаш, журналист, главный редактор издания ОстроВ, рассказал в интервью Radio NV, как пророссийская «власть» на оккупированной части Донбасса пытается удержать антиукраинские настроения за счет провокаций и ужасной пропаганды.

— Увидел от вас такой комментарий о том, что происходит с нашими пленными в Донецкой области, вы рассказывали нашим коллегам о том, что одного из украинских ребят привезли в госпиталь и вы увидели, что это люди, которых не кормят в плену. Расскажите больше об этом.

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— Я прямо сейчас нахожусь в одном из прифронтовых госпиталей, к нам действительно привезли парня в состоянии крайнего истощения, просто знаете, когда показывают хроники из Освенцима или Бухенвальда, там показывают истощенных людей. Приблизительно такое я увидел, был шокирован просто, непонятен был даже возраст этого человека. Потом посмотрел его документы, оказалось, что парню всего 27 лет. Два месяца назад россияне захватили нашу позицию, там были ранены наши военные, их держали в подвале, фактически морили голодом, не лечили.