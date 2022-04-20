Зеленский о ситуации в Мариуполе: Готовы к разным форматам обмена наших людей на россиян 20 апреля, 20:21 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Комментируя ситуацию в заблокированном российскими оккупантами Мариуполе, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова на любой формат обмена с Россией.

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«Мы готовы к разным форматам обмена наших людей на российских людей, российских военных, которых они [оккупанты] оставили. И трупы оставили, и раненых людей они бросали. Потому мы готовы ради наших людей — как военных, так и гражданских — на любой формат обмена», — сказал глава государства во время брифинга после встречи с президентом Евросовета Шарлем Мишелем.



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Президент рассказал, что сейчас ситуация в Мариуполе ухудшается, на руках украинских бойцов — сотни раненых. Они защищают гражданских, среди которых женщины и дети, ценой своих жизней.

«Хочется сказать, что все будет просто и завтра мы поможем нашим военным и мирным жителям в Мариуполе, но я не могу этого сказать… Я не знаю, когда мы можем разблокировать Мариуполь… Все парни в Мариуполе хотят нашей победы, разблокирования. Никто не собирается сдаваться врагу», — подчеркнул Зеленский.

По словам главы государства, для разблокировки Мариуполя есть два пути — помощь тяжелым вооружением от партнеров и дипломатический путь:

«Пока у нас этой техники [от партнеров] недостаточно, чтобы работать в этом направлении [деблокады Мариуполя военным путем]. Второй путь — дипломатический. Пока что на это не соглашается Российская Федерация, с какими бы публичными сигналами они не выходили и не говорили, что „готовы“ и „открыты“…».

Украинские защитники с начала полномасштабного вторжения России противостоят превосходящим силам противника в Мариуполе в условиях гуманитарной катастрофы, вызванной постоянными российскими обстрелами. Зеленский говорил, что оккупанты разрушили 95% зданий в городе.

20 апреля в Сети появилось обращение командира 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергея Волынского (Волыны), в котором он говорит, что на спасение людей из разбомбленного россиянами завода Азовсталь остались считанные дни или часы, а группировка оккупантов в десятки раз превышает силы защитников города.

Вечером 18 апреля Мариупольский горсовет сообщил, что российские оккупанты наносят по Азовстали удары сверхтяжелыми авиабомбами. В подземных укрытиях комбината находятся по меньшей мере 1000 мирных жителей — женщины с детьми, пожилые люди и семьи украинских военных. Россия отказывалась предоставить гуманитарный коридор для выхода гражданских из Мариуполя.



Мариуполь находится в осаде россиян с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи. По вине россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города. Погибших, которых некому похоронить, коммунальные службы хоронят в братских могилах. Могилы также появились во дворах жилых домов и на улицах города. Чтобы скрыть следы своих преступлений, российские оккупанты привезли в Мариуполь по меньшей мере 13 мобильных крематориев.



Украинский омбудсмен Людмила Денисова 17 апреля сообщала, что более 100 тысяч мирных жителей Мариуполя страдают от нехватки воды и еды.



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