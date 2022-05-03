«Бутылка воды и две морковки». Советник мэра Мариуполя о гуманитарной ситуации, разрушениях и жертвах в городе — интервью 3 мая, 18:01 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Последствия атак российских оккупантов на Мариуполь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты принуждают жителей Мариуполя к работам за еду, запасы которой до сих пор остаются минимальными, рассказал в эфире Радио НВ о гуманитарной ситуации и масштабах разрушений в городе Петр Андрющенко, советник городского головы.

— О чем вы можете сказать о ситуации в Мариуполе?

— С Мариуполем у нас актуальность приобретает то одно, то другое. И некоторые вещи, за которыми мы наблюдаем, которые оказывают определенное влияние на настоящее и на будущее, они несколько меняются. И мы немного можем прогнозировать, к чему оно вообще двигается в целом, и что важно слышать, по крайней мере, нашим украинцам, нашим мариупольцам, которые сейчас не в городе. Нам понятно, что в Мариуполе начался период такой тотальной информационной блокады. Это очень ужасно. Потому что там появился мобильный оператор донецкий Феникс. И в принципе пошла информация, родственники уже могут дозвониться, пообщаться. То есть, по крайней мере, город немного расконсервировался информационно с одной стороны. А с другой стороны, смотрите: мы видим исключительно медиа-контект, который идет из города. Он есть по двум каналам. Это или пропагандистские каналы, всевозможные лазящие там псевдожурналисты. Или так называемые волонтеры, развозящие гуманитарку по адресам, они граждане России, и у нас нет сомнения, что это тоже связано с ФСБ, потому что там все идет через лоббирование новых оккупационных властей. А люди в городе не могут даже фотографировать и снимать видео. То есть все это возможно только с разрешения российских военных и только под их наблюдением, если ты даже селфи хочешь сделать. И мы понимаем, зачем это делается.

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Во-первых, наши люди не знают, что происходит в Украине. Они находятся в информационном поле, которое им диктует Россия. И буквально вчера выехали люди, мы их встречали, которые вырвались самостоятельно, потому что такой родничок еще течет. И они реально в шоке, что в Киевской области, например, нет российских войск и что Харьков под контролем Украины. То есть они уверены, им рассказывают, что все, по Крещатику уже катятся российские танки, они уже победили. Это делается, чтобы люди оставались, и было такое чувство, что некуда бежать, не говоря обо всем остальном. Вот именно эту картинку сейчас создают россияне, что в принципе можно возвращаться, жизнь в Мариуполе вернулась, боев как будто нет, возвращайтесь. И по опыту Донецка они знают, что так будет. И это, мне кажется, нам новый вызов — убедить информационно людей и рассказать им правду, что действительно происходит в городе, об ужасной фильтрации, о пропусках относительно разрешения нахождения на улице. Ибо нельзя находиться на улице просто так. Ты можешь быть арестован в любой момент, и снова пошел на фильтрацию. В город можно въехать только с разрешения на фильтрацию на три дня. Сейчас они открыли свои «полицейские участки», и все сто процентов мариупольцев сейчас даже внутри города должны пройти фильтрацию. Реально ужасающие вещи. И работа, это вопрос номер один, вероятно, что у нас есть в городе. Потому что ты должен работать на оккупантов за еду. Причем это не что-то там, какой-нибудь паек нормальный, а это шесть макаронин, две моркови, полбулки хлеба и бутылка воды. И люди вынуждены работать. Сейчас разбирают завалы, извлекают из-под завалов тела погибших и их упаковывают в мешки, вывозят оттуда. Вот чем живет сейчас на самом деле город.

— Можете ли вы хоть как-то дать оценку этому военному преступлению в плане убитых и искалеченных украинских граждан?

— Скажем, последний подсчет наш, на котором мы фактически остановились по определенным причинам, потому что несколько изменилась военная ситуация, ситуация с контролем над городом, началась работа россиян по уничтожению этих преступлений, то мы можем говорить о минимально уверенном количестве погибших мариупольцев на уровне 21−22 тысяч человек. И опять же мы говорим о минимальных, потому что точно мы не можем сосчитать количество людей, находящихся под завалами. Мы не знаем и, к сожалению, можем и не узнать, какое количество людей просто сгорело в домах, потому что там здания, девятиэтажки пылали по несколько дней, до недели. То есть там вообще ничего не осталось, просто бетон и всё. Этот размах военной преступности реально необъятен. Но то, что можно говорить, так, 21 тысяча, по меньшей мере, точно была убита в городе Мариуполе во время блокирования, обстрелов и под частичной оккупацией.

— И именно фактически с момента начала вторжения в Украину, с 24 февраля, я правильно понимаю?

— Да, потому что первые обстрелы начались, если меня не подводит память, то первый обстрел по центру Левобережного района был 28−29 февраля. Так что очень быстро это началось. И потом просто нарастала интенсивность и бесчеловечность. Затем самолеты, корабли, все, только атомной бомбы не хватает, чтобы узнать всю так называемую силу российского оружия.

— Объясните, пожалуйста, в городе практически тотально уничтоженном, как люди вообще могут сейчас находиться? Им нужно где-то жить, где-то нужно брать продукты, медицинское обеспечение, в конце концов просто питьевую воду где-то нужно брать. В условиях уничтоженной инфраструктуры, как это происходит, если вам известно, конечно?

— Вы знаете, ничего нормального там нет. Света нет, воды нет, канализация не работает, газа нет. Хорошо, что потеплело на улицах. Это трудно назвать жизнью. Конечно, люди, уже более двух месяцев прожившие по подвалам, по морозу, без воды и еды на самом деле, это для них улучшение. Происходит, что люди возвращаются в свои квартиры, если квартира не сгорела, не разбомблена, потому что куча квартир в принципе и домов, где просто вылетели окна. При том, что возможно, что половины подъезда нет, а половина есть. То есть люди тянутся домой, и это понятное дело с одной стороны. И пытаются как-то удерживать эту иллюзию жизни нормальной. Что касается еды, то еда исключительно через эти подачки, которые завозят оккупанты, гуманитарная помощь так называемая. Вода тоже оттуда. И они нашли наш муниципальный водовоз, оккупанты, и начали развозить воду. Просто их было три, сейчас он один на весь город. То есть они пытаются создавать эту иллюзию какого-то возвращения мирной жизни. Открыли одну заправку, открыли одну школу, в которую ходят дети, но снова возвращаемся, света даже нет, какая это может быть школа? Это, знаете, такой сюрреализм, они рисуют какие-то декорации. Это как взять, мне вспоминается, в 2014 году здание городского совета оккупанты сожгли. И долго мы подходили к ее реконструкции. И уже почти полцентра было реконструировано, было понятно, что с этим зданием, пока нет денег, нужно что-то сделать. И мы просто его завесили большим проукраинским баннером. Вот мне кажется, что сейчас они весь наш город таким же образом пытаются завесить каким-то своим баннером и сделать вид, что это хорошо, это так хорошо.

— А эта бабушка с флагом СССР, это они к параду 9 мая на руинах готовятся?

— Я уверен, что так и будет. Я думаю, что кто-то им привезет это чучело, они его воткнут. Или возле драмтеатра, или на площади нашей Свободы, есть город, где среди голубей мира поставить, какие есть 24 области… То есть я в этом сюрреализме уверен, что так и будет. Потому что мы вынуждены отслеживать все, что происходит сейчас не только в Мариуполе, а в принципе на Донбассе для понимания тенденции. То есть, даже если этот главарь Пушилин с одной стороны говорит, что не будет никакого парада, а по Мариуполю сейчас приглашают пенсионеров на 9 мая прийти праздновать на парад. Поэтому во время этого парада самое место явиться некоей бабушке с флагом СССР с напоминанием. Вы знаете, я удивлен, что они Мариуполь до сих пор в Жданов не переименовали. Ибо когда они грабили краеведческий музей, там даже бюст Жданова, довольно долго стоявший в городе, затем при переименовании был демонтирован, он там хранится на память. Это действительно, это сюрреализм, который действительно просто невозможно было представить. И мы его могли видеть в Черном зеркале, прочитать у Оруэлла, а сейчас так живет целый когда-то полумиллионный город.

— По вашим оценкам, какое количество жилого фонда уничтожено? Да, в процентном значении.

— 95%, по меньшей мере, это пострадавшая инфраструктура, это жилые дома разной степени. И мы уверены, что не менее 40−50% вообще не восстановить. Это мы говорим только о том, что мы видим снаружи. То есть это конструкции многоэтажек, с которыми до конца непонятно, что с ними. Мы понимаем, что 40−50% точно мы никогда не сможем восстановить, нужно сносить и отстраивать. А что с остатком тоже непонятно, потому что там нужна экспертиза, это непростая работа. И другая история, мы понимаем, сама инфраструктура, то есть трубы, которые в земле, это и центральное отопление, и водоснабжение, канализация, газ, электричество. Это практически почти, вероятно, уничтожено до такого состояния, что проще будет что-то отстроить с нуля, и это будет дешевле и проще. То есть можно говорить, что с жилищной точки зрения город уничтожен.

— Оккупанты проводят политику, которую делают они в других захваченных городах? Это жилищный фонд, уцелевший сегодня, но выехавшие жители, там просто выбивают двери, описывают и передают каким-то другим людям, которых они туда вселяют.

— Да. Все, что лучше, оставляют для своих условно военных, их семей. А все, что такое, они пристраивают под социальное общежитие. То есть, даже не одна семья в одну квартиру или дом, а заселяют массово по пять-шесть семей в но место.

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