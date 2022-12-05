«Не так, как хотели россияне». Что происходит на направлении Сватового и Кременной — отвечает эксперт 5 декабря, 11:35 Украинские военные на Донбассе, 29 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Сергей Грабский, военный эксперт, в эфире Радио НВ рассказал, как украинские военные продолжают давление в направлении Сватового и Кременной и заставляют россиян все активнее направлять дополнительные ресурсы для сдерживания давления ВСУ.

«На сегодняшний день, то, что мы видим на этом направлении, несмотря на постоянное сопротивление противника и переброску резервов по направлению Старобельск/Сватово — мы продолжаем давить [на россиян] и можно сказать, что автодорога Р 66 находится под нашим огневым контролем на участке от Кременной до Сватового», — рассказал Грабский.

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Действия украинских военных, как добавил эксперт, создают предпосылки для давления на оккупантов в направлении Северодонецка и прорыва к Сватово.

«Противник уже не может ее использовать и таким образом мы создаем предпосылки „нависания“, в случае прорыва в Кременной, над Лисичанском и Северодонецком и продвижения в район Сватового. Речь идет о том, что противник уже пытается создавать оборонительные сооружения возле Старобельска, отдавая себе отчет в том, что ситуация на участке от Троицкого на Сватово через Кременную уже не столь стабильна как бы хотелось и они могут покинуть эти позиции. Но бои там идут очень напряженные», — резюмировал он.

Как заявил в конце ноября глава Луганской областной военной администраций Сергей Гайдай, ВСУ продолжают продвижение в направлении Кременной и Сватового.



Тогда же, по сообщению Генштаба, российские оккупанты понесли серьезные потери в районе населенного пункта Сватово. По предварительной информации, потери оккупантов составили до 20 военнослужащих погибшими и более 30 ранеными.

