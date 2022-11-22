Никаких прорывов или наступлений. Что происходит на полях битвы за Донбасс и как ведут себя оккупанты — интервью 22 ноября, 15:22 Эксклюзив НВ Воронка от российской ракеты в Бахмуте Донецкой области, 1 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Александр Демченко, журналист Донбасс.Реалии, рассказал в интервью Радио НВ, что несмотря на увеличение техники и живой силы — россияне не совершают глобальных прорывов или наступлений, при этом далее используя жителей оккупированной части Донбасса в качестве «пушечного мяса».

Александр Демченко журналист Донбасс.Реалии

— Скажите, какой мы сейчас видим ситуацию на Донбассе и понимаем ли, к чему готовятся оккупанты? Перебросили ли уже туда отошедших из Херсона?

— Здесь несколько моментов, сначала о том, что было до того момента, когда начала поступать информация о переброске российских войск с херсонского направления. На самом деле об этой переброске мы знаем достаточно мало, некоторую информацию о начале переброски подразделений на донбасское направление от украинской разведки и о высокой вероятности такой массовой переброски войск с левого берега Днепра на Херсонщине говорят западные аналитики, военные эксперты.

Видео дня

По нашей информации, буквально несколько дней назад большая колонна российской военной техники передвигалась в сторону донецкого направления со стороны Старобешево, то есть из южной части оккупированной Донецкой области в сторону донецкого направления. У нас сейчас нет подтверждения, шла ли эта колонна, которая как раз перебрасывалась с Херсонщины, или это какие-то новые войска, зашедшие с территории РФ, пока уточнить не можем. Но очевидно, что после отступления с правого берега Днепра на юге Украины, российские войска попытаются сосредоточить свои удары на Донбассе.

Если говорить о направлениях, которые там сейчас наиболее опасны, это то, о чем мы уже не раз говорили, направление Угледара, на которое российские войска по земле пытаются наступать с юга, и наносят артиллерийские удары со стороны Донецка. Второе направление — это агломерация вокруг самого города Донецка (Авдеевка, Опытное), к югу от города — направление Марьинки. Мы уже знаем информацию от российских источников, они рассказывают о том, что они зашли в Опытное, которое находится недалеко от Авдеевки.

Пока мы не можем сказать, контролируют ли они этот населенный пункт или просто зашли какие-то передовые подразделения, но дело в том, что на этом направлении продолжаются бои и сказать, что они зашли, заняли эту территорию, закрепились и Авдеевка находится в полукольце, не можем. Ждем каких-то официальных подтверждений.

Те фото-видеоповещения, которые делают оттуда российские пропагандисты, не дают нам осознания того, контролируют ли они эти населенные пункты и вообще территорию, или это просто какие-то заходящие и выходящие оттуда передовые группы.

Следующее направление — это как всегда, на протяжении нескольких месяцев, направление Бахмута. Конечно, там продолжаются бои жестокие, самые жестокие, пожалуй, сейчас, которые где-то происходят. Но мы видим, что уже несколько месяцев российские войска не могут взять город. У них некоторое время был успех, когда они заходили на восточные окраины города, даже заходили в такой район, который называется Забахмутовка, частный сектор на восточной окраине города, их оттуда выбивали.