Эвакуация украинских военных с Азовстали: Зеленский назвал страны, которые помогают в переговорах с Россией 13 мая, 14:56 Цей матеріал також доступний українською На территории Азовстали продолжают оставаться украинские защитники, часть из них ранены (Фото:Azov Regiment/Handout/Reuters)

Украина пытается привлечь к решению вопроса эвакуации украинских военных с Азовстали третьи страны. В процессе участвуют Израиль, Турция и Швейцария.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai 1.

«Мы забрали гражданских с завода, сейчас стоит вопрос насчет раненых и живых. И, честно скажу, что мы не хотим оставлять там убитых людей. Мы передавали России информацию, мы даже применяли механизм привлечения третьих стран. И Израиль, и Швейцария, и Турция сегодня работают над этим», — сказал он.

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Зеленский добавил, что президент Финляндии также будет звонить российскому диктатору Владимиру Путину по этому поводу.

«К сожалению, сегодня это зависит именно от решения РФ. Все, что от нас зависит, мы делаем. Даже делаем больше насколько это возможно. Мы не должны останавливаться, нужно бороться за каждого человека», — резюмировал он.

Российские оккупанты продолжают штурм Азовстали, защитники города держат оборону в полном окружении и предпринимают попытки контратаковать. После того, как россияне разбомбили полевой госпиталь, количество раненых увеличилось со 170 до 600 человек, заявили в горсовете Мариуполя.

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Ирина Верещук говорила, что сейчас Украина ведет переговоры об эвакуации 38 тяжелораненых защитников Мариуполя.

Защитники Мариуполя неоднократно обращались к мировому сообществу за помощью в эвакуации с завода Азовсталь. Они готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших. Защитники просят применить к ним процедуру «extraction» (экстракции).





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