Дает преимущество для ВСУ. Кабмин решил внедрить систему Delta в Силах обороны 4 февраля, 18:35 Украинские военные (Фото:REUTERS/Вячеслав Мадиевский)

Кабинет министров Украины в субботу, 4 февраля, принял решение о внедрении платформы цифровой осведомленности Delta в Силах обороны.

Об этом сообщает Правительственный портал.



Также Кабмин разрешил разместить Delta в облачном хранилище вне Украины. Это позволит оградить систему от ракетных и кибератак российских оккупантов.

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"Центр инноваций Минобороны постоянно совершенствует платформу Delta и добавляет новый функционал, дающий нашим военным значительное преимущество над врагом", - отметили в правительстве.

27 октября в США была презентована украинская программа ситуационной осведомленности Delta, которая обеспечивает военных разнообразными данными о враге и координации сил на поле боя. Система обеспечивает объемное понимание пространства боя в режиме реального времени, интегрирует на цифровой карте информацию о противнике от различных сенсоров и источников, в том числе – разведданные, не требует дополнительных настроек и может работать на любом устройстве – ноутбуке, планшете или мобильном телефоне.

