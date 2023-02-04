Дает преимущество для ВСУ. Кабмин решил внедрить систему Delta в Силах обороны

4 февраля, 18:35
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Украинские военные (Фото:REUTERS/Вячеслав Мадиевский)

Украинские военные (Фото:REUTERS/Вячеслав Мадиевский)

Кабинет министров Украины в субботу, 4 февраля, принял решение о внедрении платформы цифровой осведомленности Delta в Силах обороны.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Также Кабмин разрешил разместить Delta в облачном хранилище вне Украины. Это позволит оградить систему от ракетных и кибератак российских оккупантов.

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"Центр инноваций Минобороны постоянно совершенствует платформу Delta и добавляет новый функционал, дающий нашим военным значительное преимущество над врагом", - отметили в правительстве.

27 октября в США была презентована украинская программа ситуационной осведомленности Delta, которая обеспечивает военных разнообразными данными о враге и координации сил на поле боя. Система обеспечивает объемное понимание пространства боя в режиме реального времени, интегрирует на цифровой карте информацию о противнике от различных сенсоров и источников, в том числе – разведданные, не требует дополнительных настроек и может работать на любом устройстве – ноутбуке, планшете или мобильном телефоне.

https://www.youtube.com/embed/h8NfHijG4dw
Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Кабинет министров Украины Delta Война России против Украины

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