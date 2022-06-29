Никаких отношений Украины с Сирией больше не будет — Зеленский о «признании» режимом Асада «Л/ДНР» 29 июня, 23:07 Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

В своем вечернем обращении в среду, 29 июня, глава государства отметил, что Россия «все-таки выдавила из Сирии» сообщение о якобы признании оккупационных структур на Донбассе как якобы государств.



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«Это ничтожная история. И в таком случае никаких отношений Украины с Сирией больше не будет, а санкционное давление против Сирии будет еще большим», — подчеркнул Зеленский.

29 июня режим Башара Асада в Сирии признал «независимость» террористических группировок «ДНР» и «ЛНР». 25 февраля псевдореспублики признала непризнанная Абхазия.

21 февраля 2022 года российский диктатор Владимир Путин признал «независимость» так называемых «ЛНР» и «ДНР». 22 февраля Госдума и Совет Федерации ратифицировали договоры «о дружбе и сотрудничестве» с псевдореспубликами. На фоне спровоцированной страной-агрессором эскалации на Донбассе марионетки Кремля, так называемые руководители «ЛНР» и «ДНР» Леонид Пасечник и Денис Пушилин, обратились к Путину с официальной просьбой помочь в вооруженном противодействии украинской армии. Утром 24 февраля 2022 года Путин объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину, которое в России цинично называют «специальной военной операцией».

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