«Меня это лично поразило». Зеленский посетил командный пункт 414-й бригады Птахи Мадяра

Президент Владимир Зеленский посетил основной командный пункт 414-й бригады Птахи Мадяра и отметил государственными наградами украинских военных, которые входят в состав Сил беспилотных систем (СБС).

«Силы беспилотных систем — это одна из главных составляющих будущей армии Украины и, безусловно, одна из важных составляющих нашей современной армии. Горжусь тем, что воины делают ежедневно. Меня это лично поразило», — отметил президент в своем Telegram-канале.

Реклама

Зеленский заслушал доклад о структуре, задачах, результатах и стратегии развития СБС. Также речь шла о работе по возвращению военных к службе, применении систем защиты связи (СЗЧ) и дальнейшем расширении собственного производства дронов.

По словам президента, Силы беспилотных систем играют ключевую роль в современной войне и становятся одной из главных опор украинской армии. Он добавил, что его «лично поразила» их работа.

Ранее Зеленский написал, что встретился с украинскими защитниками 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, которая держит оборону на Покровском направлении.

Позже он перечислил подразделения, которые посетил: Первый корпус Национальной гвардии Азов (Добропольское направление), 4-я бригада оперативного назначения НГУ Рубеж, 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск, 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада и 414-я отдельная бригада ударных беспилотных авиационных систем ВСУ Птахи Мадяра.