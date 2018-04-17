Силой или дипломатией? Как в Украине предлагали освобождать Донбасс

За время оккупации попыток и планов возвращения Донбасса под контроль Киева было немало

Недавно министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обнародовал свой план по возвращению оккупированных районов Донецкой и Луганской областей под контроль украинских властей.

Этот план он назвал "тактикой мелких шагов, которым аплодируют все". В то же время, в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий не считают, что Аваков предложил в своем плане что-то принципиальное новое. А в комментарии Радио НВ замглавы МинВОТ Юрий Грымчак заявил, что реализация предложений Авакова может вызвать непредсказуемую реакцию со стороны России.

НВ рассказывает о плане освобождения Донбасса главы МВД и вспоминает, какие еще способы возвращения оккупированных территорий под контроль Киева предлагали политики.

План Авакова - освобождать по частям и принять закон "о коллабоантах"

Аваков рассказывает о своем плане освобождения Донбасса журналистам / Фото: Эльдар Сарахман, УП

О своем плане освобождения Донбасса Аваков рассказал в интервью Украинской правде, которое было опубликовано 16 апреля.

Министр считает, что реинтегрировать сразу всю территорию Донбасса не удастся даже при участии миротворцев ООН, поэтому предлагает делать это по частям. Сначала - Горловку или Новоазовский район.

По плану Авакова, миротворцы должны остановиться на границе населенного пункта и взять под наблюдение контрольные пункты на границе с оккупированной территорией совместно с украинскими пограничниками. После этого на оккупированную территорию должны зайти органы украинской юстиции и провести выборы по украинскому законодательству.

Хотя, по мнению министра, в большинстве случаев выберут людей с проимперскими взглядами, выборы по украинскому законодательству позволят сформировать переходную администрацию, куда, кроме выбранных в ОРДЛО представителей местных властей, войдут также представители центральных украинских властей. Вместе с центральными властями в регион должна прийти и украинская полиция. Аваков допускает переходное совместное патрулирование украинских сил МВД с местными представителями территориальных громад.

Для реинтеграции оккупированных территорий Украина должна принять закон об амнистии. Но этот закон не должен касаться тех, кто убивал украинских солдат и участвовал в репрессиях против мирного населения.

Кроме того, Аваков считает, что Украине нужно будет также принять закон "о коллаборантах", который он описывает как "что-то вроде закона де Голля, который был принят в 1946 году во Франции". По его мнению, необходимо определить "степень соглашательства" обычных людей, которые были вынуждены жить и работать на оккупированных территориях.

После того, как реинтеграция Горловки или Новоазовского района состоится и ее признают успешной, эту же процедуру нужно будет повторить в следующих, "условно, пяти районах".

План Порошенко - упор на миротворцев

Главной надеждой на возвращение мира на Донбасс и реинтеграцию оккупированных территорий президент Петр Порошенко, очевидно, считает ввод миротворцев ООН.

О необходимости введения миротворцев ООН на Донбасс Порошенко говорит с марта 2015 года.

21 апреля 2015 года президент Украины впервые обсудил вопрос введения миротворческой миссии на Донбасс с генсеком ООН Пан Ги Муном.

Однако более двух лет ввод миротворцев на Донбасс блокировался Россией, которая утверждала, что вопрос их размещения на Донбассе должен обсуждаться с террористами.

22 августа 2017 года в Северодонецке Луганской области президент Петр Порошенко заявил, что планирует на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре презентовать идею введения миротворческой миссии на Донбасс.

А 5 сентября 2017 года за введение миротворцев на Донбасс неожиданно высказался Путин. При этом он заявил, что речь может идти "только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ" и в связи с этим миротворческие силы должны находиться лишь на линии разграничения. Он также поручил российскому МИДу внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

Украинская сторона восприняла заявление Путина как попытку перехватить инициативу Киева. Киев настаивает, что миротворцы ООН должны находиться на всей неподконтрольной территории Донбасса и особенно на неконтролируемом участке украино-российской границы. Позицию Украины уже поддержали США, Франция и Германия.

12 апреля 2018 года во время переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель Порошенко заявил, что Минские договоренности будут реализованы после того, как всю оккупированную территорию, включая неконтролируемый участок украино-российской границы, будет контролировать миротворческая миссия ООН.

Миротворча місія ООН має охопити всю окуповану територію, включаючи тимчасово неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону. Не маю жодного сумніву: щойно ми встановимо контроль над кордоном, мир негайно повернеться на цю землю за лічені тижні — Петро Порошенко (@poroshenko) 12 апреля 2018 г.

Он также оптимистично спрогнозировал сроки возвращения мира на оккупированные территории после введения миротворцев.

"Я не сомневаюсь, что как только мы установим контроль над границей, мир немедленно вернется на эту землю за считанные недели. И именно этого боится Россия", - заявил президент.

Особый статус Донбасса и "формула Штайнмайера"

7 октября 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Согласно этому закону, особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей будет продлен на год исключительно после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 нового закона.

Речь идет о той его части, которая касается вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

Закон об особом статусе Донбасса был принят в 2014 году, он был важной частью Минских соглашений и был ранее действителен до 19 октября 2017 года (сейчас - до 19 октября 2018 года). Этот закон предполагал ряд уступок боевикам (но только на три года, после продления его действия на данный момент осталось полгода).

В сентябре 2017 года полномочный представитель России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов настаивал, что перед введением миротворцев ООН на Донбасс там должен вступить в силу "особый статус".

Однако вступление в силу особого статуса Донбасса тоже может быть лишь после выполнения ряда условий, описанных в так называемой "формуле Штайнмайера", среди которых - выведение российских войск и проведение честных и свободных выборов в соответствии с Конституцией Украины и по стандартам ОБСЕ. Эти условия так и не были выполнены.

18 января 2018 года Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, автором которого является президент Украины Петр Порошенко. В этом законе Россия признается страной агрессором, а из его окончательной версии убрали упоминание о Минских соглашениях, которые были подписаны в том числе главарями боевиков Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Упоминание подписанных боевиками Минских соглашений в законе стало одной из причин срыва голосования за него 5 октября 2018 года.

Два варианта Жебривского

В июне 2016 года глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский рассказал в интервью НВ о двух вариантах освобождения Донбасса.

Первый заключается в увеличении давления международного сообщества на страну-агрессор, что "приведет к тому, что Путин вынужден будет вывести войска и оставить Украину в покое".

Второй вариант Жебривский назвал "хорватским". "Строить армию - и лет через пять отвоевывать военным путем", - объяснил он его суть.

Тука: после освобождения должно пройти 2-3 года до выборов

В декабре 2016 года экс-глава Луганской областной военно-гражданской администрации и замглавы МинВОТ Георгий Тука заявлял, что Россия готова отдать Донбасс, а Украина, по его прогнозам, сможет реализовать свой сценарий возвращения оккупированных территорий "уже в следующем году, максимум – к середине 2018 года".

А в начале января 2017 года Тука заявил СМИ, что после освобождения Донбасса должно пройти 2-3 года до того, как там можно будет проводить выборы.

По его словам, не будет никакой трагедии, если в течение этих 2-3 лет на освобожденных территориях Донбасса будут работать военно-гражданские администрации.

"Путин давно стремится втюхать нам Донбасс, но на своих условиях. Или федерализация, или легитимизация существующих банд – это его условия", - добавил он.

Турчинов: на освобождение Донбасса военным путем нужен месяц, но приоритетный путь - дипломатический

27 февраля 2017 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заверил, что Украине "достаточно месяца, чтобы полностью освободить территорию Донбасса".

Но в случае начала такой операции неизвестно, сколько дивизий выставит против украинских военных Россия.

14 февраля 2018 года, комментируя закон о реинтеграции Донбасса, Турчинов заявил, что приоритетным путем освобождения оккупированных территорий является дипломатический, однако Россия делает все, чтобы "этот путь перечеркнуть".

"Мы не говорим, что сегодня можем освободить оккупированную территорию исключительно силовым путем. Но этот закон не исключает такого пути и создает для этого предпосылки. Чтобы не надо было принимать дополнительные законодательные акты, которые бы обеспечили правовое поле для применения силы во время противодействия агрессору" - отметил Турчинов.

Он добавил, что украинской армии понадобилось бы несколько недель, чтобы восстановить контроль над оккупированными территориями Донбасса, если Россия не будет вмешиваться.

"Проблема планирования военной операции на востоке в том, что ты не понимаешь, сколько войск будут тебе противодействовать. ... В этом, безусловно, проблема планирования военной операции, когда не знаешь реальный потенциал врага", - сказал Турчинов.

Парасюк: Донбасс надо освобождать силой

Парасюк: Минскими договоренностями украинцев "разводят как лохов"

Сложности планирования военной операции по освобождению Донбасса не пугают нардепа Владимира Парасюка, который в мае 2016 года заявил в интервью НВ, что Донбасс нужно освобождать именно силой.

Он настаивал, что Минскими договоренностями украинцев "разводят как лохов", а документом, на основе которого можно решить конфликт на Донбассе назвал Будапештский меморандум, согласно которому ряд стран гарантировал Украине безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия.

"Если они не выполняют свою часть, мы не выполним что-то другое. Украина на 100% выполняет свои обязательства по транзиту газа в Европу. Это есть рычаг влияния", - отмечал он.

Парасюк отметил, что ни один конфликт такого типа, как на Донбассе, не был решен мирным путем, поэтому Донбасс придется отвоевывать.

Он также выразил мнение что всех сепаратистов в ОРДЛО нужно отправить в тюрьму.

Надежда Савченко: Мирный путь освободить Донбасс - это сдать Крым

Недавно лишенная депутатской неприкосновенности и помещенная в СИЗО за подготовку теракта в Раде нардеп Надежда Савченко в январе 2017 года заявляла, что единственный мирный способ освободить Донбасс - это сдать Крым.

"Как бы ни кричали и не рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, сколько бы они ни кричали, что мы не сдадим. Они должны отказаться от Крыма. Он сейчас остается непризнанной оккупированной территорией. Крым - это очередное Приднестровье. И чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс - они будут делать это тем, что оставят оккупированным Крым и заберут Донбасс. Другого мирного пути я пока не вижу", - заявила она.

В Кремле отказались обсуждать это заявление, назвав оккупированный Крым "российским регионом".

На заявление Савченко резко отреагировал народный депутат и глава Меджлиса Крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он назвал его "не только крайне неприемлемым, но и глубоко оскорбительным, циничным и предательским ко всем гражданам Украины и крымскотатарскому народу, члены которого остаются заложниками российских оккупантов".

НВ