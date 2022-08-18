«Запрос на сильную руку». Украинцы во время войны хотят видеть сильного лидера, а не демократию — соцопрос

18 августа, 11:43
Владимир Зеленский в Верховной Раде (Фото:Официальный сайт президента Украины)

Владимир Зеленский в Верховной Раде (Фото:Официальный сайт президента Украины)

Большинство украинцев предпочитают идею могущественного государства, чем демократии в стране. На фоне войны запрос на «сильную руку» растет.

Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии, проведенного в июле по заказу Гражданской сети ОПОРА.

58% украинцев считают, что для Украины сейчас важнее сильный лидер, тогда как демократическую систему назвали более важной 14% опрошенных.

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Еще большее различие во взглядах заметно в вопросе вмешательства президента в деятельность парламента и правительства. 79% называют его оправданным для усиления обороны. Но 16% считают, что распределение полномочий важно сохранять даже во время войны.

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Также 57% респондентов уверены, что во время войны власти должны привлекать к ответственности граждан за распространение « вредных» для государства взглядов. В том, что кто-либо должен иметь возможность публично выражать свои взгляды, не боясь преследований властей, убеждены 37%.

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Менее приоритетным проведение выборов после завершения военного положения считают 52%, в то время как 40% находят важным своевременно провести свободные и честные выборы.

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Исследование общественного мнения проходило в июле.

Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины ( кроме АР Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, оккупированных до 24 февраля).

Методом опроса было опрошено 100 респондентов. Полевой этап исследования длился с 6 по 15 июля.

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Теги:   Соцопрос Владимир Зеленский

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