Сила людей представила 14 человек из предвыборного списка
Партия Сила людей представила 14 человек из списка кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду.
Об этом сообщает пресс-служба политсилы.
В список кандидатов в Верховную Раду от Силы людей вошли:
Александр Солонтай — общественный деятель, основатель партии, эксперт Института политического образования. Основатель и председатель общественной организации Фонд региональных инициатив.
Светлана Сова — депутат городского совета Кривого Рога.
Юрий Бова — уже 14-й год подряд является мэром города Тростянец Сумской области.
Ольга Омельчук — руководитель образовательных проектов Фонда Фридриха Науманна. Военнослужащая ВСУ в 2014—2015 годах, координатор Майдан.Медики. В прошлом — мэр города Нетишин Хмельницкой области (2010−2012 годы).
Максим Бородин — депутат и председатель фракции Силы людей в городском совете Мариуполя.
Владимир Шматько — действующий мэр города Чортков Тернопольской области.
Иван Сороколит — частный предприниматель, автор и реализатор многих общественных проектов.
Виктор Загреба — общественный деятель.
Роман Михайлов — предприниматель из агросферы.
Юрий Морозов — общественный активист городе Кривой Рог. Сейчас возглавляет депутатскую фракцию Силы людей в городском совете Кривого Рога.
Ксения Гнатовская — дипломированный психолог, тренер с 28-летним стажем.
Денис Тарасов — правозащитник, адвокат, общественный деятель из Запорожья.
Наталия Веселова — народный депутат Украины, военная волонтерка, председатель благотворительной организации Благотворительный фонд помощи батальона Донбасс.
Остап Еднак — народный депутат Украины.
10 июня состоялись съезды партий Европейская Солидарность, а также Слуга народа и объединения националистов, на которых были обнародованы предвыборные списки этих политических сил.