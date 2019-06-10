Сила людей представила 14 человек из предвыборного списка Вчера, 21:27 Цей матеріал також доступний українською Сила людей/Facebook Сила людей представила свой список Сила людей/Facebook

Партия Сила людей представила 14 человек из списка кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

В список кандидатов в Верховную Раду от Силы людей вошли:

Александр Солонтай — общественный деятель, основатель партии, эксперт Института политического образования. Основатель и председатель общественной организации Фонд региональных инициатив.

Светлана Сова — депутат городского совета Кривого Рога.

Юрий Бова — уже 14-й год подряд является мэром города Тростянец Сумской области.

Ольга Омельчук — руководитель образовательных проектов Фонда Фридриха Науманна. Военнослужащая ВСУ в 2014—2015 годах, координатор Майдан.Медики. В прошлом — мэр города Нетишин Хмельницкой области (2010−2012 годы).

Максим Бородин — депутат и председатель фракции Силы людей в городском совете Мариуполя.

Владимир Шматько — действующий мэр города Чортков Тернопольской области.

Иван Сороколит — частный предприниматель, автор и реализатор многих общественных проектов.



Виктор Загреба — общественный деятель.

Роман Михайлов — предприниматель из агросферы.

Юрий Морозов — общественный активист городе Кривой Рог. Сейчас возглавляет депутатскую фракцию Силы людей в городском совете Кривого Рога.

Ксения Гнатовская — дипломированный психолог, тренер с 28-летним стажем.

Денис Тарасов — правозащитник, адвокат, общественный деятель из Запорожья.

Наталия Веселова — народный депутат Украины, военная волонтерка, председатель благотворительной организации Благотворительный фонд помощи батальона Донбасс.

Остап Еднак — народный депутат Украины.

10 июня состоялись съезды партий Европейская Солидарность, а также Слуга народа и объединения националистов, на которых были обнародованы предвыборные списки этих политических сил.