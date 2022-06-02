Швеция передаст Украине больше вооружений, включая противокорабельные ракеты
Власти Швеции заявили о солидарности с Украиной на фоне российской агрессии (Фото:ВСУ)
Правительство Швеции решило предоставить Украине больше финансовой и военной помощи для противостояния российскому вторжению.
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Как сообщает агентство Reuters, об этом заявили министр экономики Микаэль Дамберг и глава Минобороны Петер Хультквист.
Пакет помощи, среди прочего, предусматривает передачу Украине стрелкового оружия, противотанковых средств и ракет для уничтожения российских кораблей.
«Предложения, которые представлены (в парламент), означают, что средства, выделенные для бюджета центрального правительства, увеличатся в 2022 году на 1 млрд шведских крон ($102 млн). В знак солидарности с Украиной и в рамках международного ответа на действия России правительство видит постоянную необходимость поддерживать Украину», — говорится в заявлении.
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