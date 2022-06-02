Швеция передаст Украине больше вооружений, включая противокорабельные ракеты 2 июня, 15:46 Цей матеріал також доступний українською Власти Швеции заявили о солидарности с Украиной на фоне российской агрессии (Фото:ВСУ)

Правительство Швеции решило предоставить Украине больше финансовой и военной помощи для противостояния российскому вторжению.

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Как сообщает агентство Reuters, об этом заявили министр экономики Микаэль Дамберг и глава Минобороны Петер Хультквист.

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Пакет помощи, среди прочего, предусматривает передачу Украине стрелкового оружия, противотанковых средств и ракет для уничтожения российских кораблей.

«Предложения, которые представлены (в парламент), означают, что средства, выделенные для бюджета центрального правительства, увеличатся в 2022 году на 1 млрд шведских крон ($102 млн). В знак солидарности с Украиной и в рамках международного ответа на действия России правительство видит постоянную необходимость поддерживать Украину», — говорится в заявлении.

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