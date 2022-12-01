Швеция и Украина договорились об ужесточении санкций против РФ 1 декабря, 06:04 Дмитрий Кулеба и Тобиас Билльстрем (Фото:Дмитрий Кулеба/Twitter)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба договорился со своим шведским коллегой Тобиасом Билльстремом об ужесточении санкций против РФ.



"Сосредоточенная и дружеская встреча с министром иностранных дел Швеции Тобиасом Билльстремом - сейчас в Бухаресте. Мы договорились, что санкционное давление на Россию необходимо усилить, и подробно обсудили следующий пакет санкций ЕС", – заявил Кулеба.



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Также министры обсудили пути ускорения вступления Украины в ЕС.

29 ноября Швеция объявила новый пакет военной помощи для Украины. Он станет рекордным в истории двусторонних отношений.

Пакет включает в себя наземные системы ПВО, боеприпасы, транспортные средства, различное зимнее оборудование и униформу, панцирники и 270 миллионов евро.

