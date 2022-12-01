Швеция и Украина договорились об ужесточении санкций против РФ

1 декабря, 06:04
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Дмитрий Кулеба и Тобиас Билльстрем (Фото:Дмитрий Кулеба/Twitter)

Дмитрий Кулеба и Тобиас Билльстрем (Фото:Дмитрий Кулеба/Twitter)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба договорился со своим шведским коллегой Тобиасом Билльстремом об ужесточении санкций против РФ.

"Сосредоточенная и дружеская встреча с министром иностранных дел Швеции Тобиасом Билльстремом - сейчас в Бухаресте. Мы договорились, что санкционное давление на Россию необходимо усилить, и подробно обсудили следующий пакет санкций ЕС", – заявил Кулеба.

Видео дня

Также министры обсудили пути ускорения вступления Украины в ЕС.

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1598065088162070528

29 ноября Швеция объявила новый пакет военной помощи для Украины. Он станет рекордным в истории двусторонних отношений.

Пакет включает в себя наземные системы ПВО, боеприпасы, транспортные средства, различное зимнее оборудование и униформу, панцирники и 270 миллионов евро.

https://www.youtube.com/watch?v=t7znjjZ8dRA
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Швеция Санкции против России Война в Украине Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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