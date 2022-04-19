«Перекрасившиеся шуты». Профессор Киево-Могилянки об экспертах из СМИ Медведчука — интервью 19 апреля, 22:23 Цей матеріал також доступний українською Виктор Медведчук во Владивостоке, Россия, 5 сентября 2019 года (Фото:Спутник/Микхай Климентьев/Кремлин, REUTERS)

Люди, выступавшие экспертами в СМИ, принадлежавших Виктору Медведчуку, сейчас играют роль патриотов, рассказал в эфире Радио НВ Алексей Гарань, профессор политологии Национального университета Киево-Могилянская академия и научный директор Фонда Демократические инициативы.

— А теперь об обменном фонде: Медведчук очень давно в украинской политике, он не бедный человек, он был главой Администрации президента Кучмы. Он был таким непотопляемым, кичился тем, что он кум Путина, но сейчас просит обменять его на защитников Мариуполя и на гражданских, которые там. Он действительно столь весомая персона для россиян, что они могут потенциально согласиться на такой обмен?

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— Мне кажется, что россияне вряд ли согласятся, потому что для них Мариуполь — он стал для нас символом героического сопротивления, а для них нужна какая-то победа и любой ценой, которую они продадут как символ внутри страны, пропаганды России. И для них, поскольку они столько рассказывали о фашистах, нацистах, и у меня есть сомнения, что они пойдут на то, чтобы выпустить гражданских. Мы видим, что они и гражданских не выпускают, превращают их в заложников, и тем более наших бойцов. Но переговоры возможны, пробовать нужно. Что касается Медведчука, он для них тоже ценен, ценен в том плане, не реальной ценности, поэтому я бы «ценен» взял бы в кавычки; потому что на самом деле Медведчук их тоже подставил, потому что он сработал так, что обещал Путину, что здесь будут встречать с цветами российских солдат, а оказалось, что все не так. Но все-таки та же российская пропаганда столько раздувала, какой выдающийся Медведчук, как он многое делает для российско-украинской дружбы, что отказаться от него — это тоже показать всем, а их уже не так много, шавкам Путина здесь, в Украине, что они — ничто для России. Поэтому я бы сказал, это предложение, которое прозвучало сначала со стороны президента Зеленского, а потом его озвучил уже и сам Медведчук, оно является довольно удачным ходом, потому что мы здесь Россию действительно поставили перед непростым выбором. Но сработает ли это? У меня есть сомнения. Хотя если хотя бы часть гражданских мы сможем спасти, часть бойцов, все равно это будет для нас очень важным. Потому что для нас люди что-то значат, а для Путина нет, его отказ от обмена Медведчука тоже будет своеобразным ударом по России, по ее имиджу.

— А насколько ценным может быть Виктор Медведчук для украинских органов следствия? Или это ошибочное, ложное впечатление, что он может знать что-то такое, что позволит разоблачить какую-то сеть российских агентов, например, или что-то еще, или знать поставки и цепочки поставки денег, ресурсов вербовки на украинские территории россиянами? В чем может быть ценность для украинского следствия от Медведчука?

— Медведчук действительно знает очень много, поскольку он с Путиным общался, то он действительно может многое рассказать, в частности о де-факто агентурной сети здесь, в Украине, о сети лоббистов, связях и т. д. Поэтому мне кажется, что в любом случае даже представим, что обмен происходит, нам из него сейчас нужно выбить побольше информации, безусловно. Медведчук знает, я думаю, что и СБУ сейчас много всего знает, разоблачилось очень много разных вещей, но да, надо, чтобы он максимально все рассказал, а кроме того получил наказание, потому что это тоже будет знаковым. В любом случае, соглашаются россияне на обмен, не соглашаются, мы должны использовать время, пока Медведчук в наших руках, чтобы получить побольше важной информации. А кроме того, я думаю, что его наказание было бы знаковым, поэтому удастся или не удастся обмен, но важно готовиться к тому, чтобы предъявить ему эти обвинения, подтвердить их и по возможности наказать.

— Насколько ценными могут быть показания Медведчука и информация, которую получат украинские правоохранительные органы, для осуждения Российской Федерации и фактов их военных преступлений, преступлений геноцида и так далее? Это может быть частью?

— Может быть частью этой идеологической подготовки России, подготовки ее агрессии. Потому что Медведчук — это тот человек, который фактически готовил агрессию. Вы знаете, о чем бы я хотел сказать, неожиданно вы меня натолкнули на мысль: сколько людей работали на Медведчука, сколько людей работали на канале Newsone, кого туда приглашали, этих так называемых экспертов. И я думаю, что очень важно, чтобы эти люди снова не всплыли в украинских СМИ, а возможно ли это? Возможно. Смотрите, Карасев уже дает огромные интервью Тиграну Мартиросяну, по-моему, его фамилия, на канале Украина 24. Слушайте, Карасев, работавший на Newsone, вел отдельную программу, и теперь он снова перекрасился и снова выполз, уже как патриот. Есть такой Руслан Бортник, который еще был когда-то помощником нардепа Колесниченко, бежавшего после 2014 года украинофоба, он сейчас снова дает интервью. Правда, не на телевидении я видел, но я его видел на YouTube, это такая передача Политбюро тоже довольно неприятная. Еще есть такой «экономист» Охрименко, многие люди, которые работали непосредственно на Медведчука и я думал, что они уже не будут вылезать, а они вылезают снова. И здесь вопрос в СМИ, которые их приглашают.

Мы не смогли провести такую своеобразную моральную люстрацию после 2004, 2014 годов, но давайте вспомним: соратник Медведчука Погребинский, весь этот пул, которые делили украинцев на «три сорта» еще в 2004 году. И они выплыли после 2004 года, они снова выплыли после 2014 года, и вот вопрос, они выплывут сейчас или нет? Поэтому я понимаю, нам нужно сейчас говорить не просто о Медведчуке, нужно говорить обо всех этих людях, которые были связаны с Медведчуком и выплыли, выплывали раньше, хотя казалось, что все, им уже не место в украинском нормальном обществе. И вопрос, что будет сейчас. Поэтому мне кажется, что здесь большая ответственность не просто наших правоохранительных органов, но большая ответственность и СМИ, редакторов, журналистов, кого мы приглашаем.

— Да, это наша цеховая ответственность работающих в эфирах. Тогда у меня вопрос, если у нас опять-таки всплывают и те люди, которые работали на медведчуковских каналах, и псевдоэксперты, не значит ли это, что мы о себе не замечаем того самого, что активно критикуем, например, в немцах, о business as usual? Поскольку российский газ выгоден, мы так и прикрываем деньги. И мы не хотим почему-то избавляться от своих зависимостей от российского влияния так же, как немцы не хотят избавляться от своей зависимости от российского газа или нефти?

— Я думаю, да, да. Они были просто выгодны, ясно, что они были выгодны для пророссийских каналов и Медведчук содержал ту когорту экспертов. Но из пула Медведчука люди появлялись и на патриотических каналах, и я спрашивал: зачем вы это делаете? «Ну нам же нужна дискуссия, они у нас мальчики для битья, для того чтобы был спор, это поднимает рейтинги». Люди, ну это шавки Медведчука, и они появляются на патриотических каналах? Это совершенно неправильно. Буквально вчера на одном из каналов появился такой депутат-регионал Плотников, экономист, который тоже был в обслуживании Януковича. Ясно, что они все перекрасились, что они говорят правильные вещи, но таких людей нельзя пускать. Я поговорил, связался с каналом, мне сказали, что да, это была ошибка, они это признали и сказали, что это было упущение, там какая-то не очень опытная гостевая редактор работала. Но есть база псевдосоциологов и скрытых пиарщиков, ее сделала структура texty.org.ua. Она тоже не идеальна, потому что иногда можно спорить, правильно, неправильно кто-то попал в эту базу псевдоэкспертов, но она существует. И хотя бы перед тем как приглашать, посмотрите, забиваете это имя в эту базу и там можно многое узнать о людях. Я бы советовал этим пользоваться, потому что иначе мы видим людей, которые с очень сомнительным прошлым и теперь выплывают. Слушайте, если Арестович после Революции 2004 года выступал в Москве вместе с Дугиным, с Корчинским о евразийстве, о том, какой плохой Запад, как нам нужно строить общее пространство с россиянами… Такой же вопрос.

— И тот же Корчинский еще и проводил какие-то учения о разгоне Майданов, я помню очень эти изображения, и те выступления как раз после 2004 года, начиная где-то с 2006—2007 годов, а вы уже вспомнили фамилию Дугина и здесь у меня вообще такая философская часть нашего разговора есть. Он накануне написал в фейсбуке текст о «судьбе духа». Это же правда выглядит как проповедь некоего сектанта, и тем не менее он очень влиятельный человек в России. Против кого мы боремся?

— Это полный бред, опять же, эти разговоры о величии «русского духа» против «бездуховной западной цивилизации». Это целая линия, но, к сожалению, эта линия, идеологически это российская государственная машина на самом деле, пропаганда. В этом смысле Дугин — да, он сказал это где-то на Facebook, можно найти что-то из того, что печатают его российские государственные СМИ, потому что нам для будущего Нюрнбергского процесса очень важно, чтобы и пропагандисты, те, кто идеологически оправдывают геноцид украинцев, чтобы они пошли под суд. Понимаете, они так тупы, что они сами дают информацию для этого будущего Нюрнбергского процесса. Поэтому нужно просто брать то, что говорят официальные лица России и то, что печатается в государственных российских СМИ. Мы можем вспомнить то, что наговорил Медведев, который написал, что украинство с историей, история Украины — это все фейк. А эта статья, которая была опубликована в РИА Новости, государственном.

— Тимофея Сергейцева, да, который и был причастен к созданию этого билборда с тремя сортами Украины, работавшего на Януковича и тому подобное.

— Но здесь важно что? Это государственное агентство напечатало. И потому 3 апреля, где все говорится о том, что нужно сделать деукраинизацию Украины, что Украину нужно разорвать на эти так называемые «народные республики», в имени которых, в названии не должно быть слова «Украина». Вот это программа, идеологическое обоснование геноцида украинцев. И знаете, я бы эту статью потом изучал, чтобы украинские школьники и школьники мира ее читали, потому что там настолько изложена эта программа, что это такой «майн кампф», такой отрывок. Надо, чтобы было ясно, что сами россияне писали о своих планах. Слава Богу, что и рукописи не горят и Google не горит, поэтому это все сохранится на будущее. Но я думаю, что здесь, кстати, стоит поднять и то, что говорили те люди из Украины, эти медведчуковские. Медведчук здесь такой собирательный образ, то есть надо говорить не Медведчука, Путина, путинские шуты. Все, что они здесь наговорили о дружбе с Россией, об украинских националистах и так далее, потому что они здесь это говорили, внутри Украины и обрабатывали, пытались обработать население. Поэтому все это нужно поднять, чтобы больше такого не повторялось. Еще раз говорю, после 2004 и 2014 годов нам не удалось эту пророссийскую колонну поставить на место, а теперь это нужно сделать. Еще раз, мы можем дискутировать о русском языке, русской культуре, мы же в конце концов демократическая страна. Но не должно быть идеологической промывки мозгов, как это сделала пророссийская пропаганда у нас в Украине при содействии своих пророссийских структур здесь.

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