Шутить дома будете: Порошенко резко отреагировал на юмор главы автодора Днепропетровской области

Во время своей рабочей поездки в Днепропетровскую область президент Украины Петр Порошенко резко раскритиковал и. о. главы местного автодора Владислава Животченко за неуместную шутку.

Инцидент произошел во время посещения главой государства строительства объездной дороги.

Отвечая на вопрос президента о том, сколько его ведомству необходимо дополнительных средств, чиновник ответил: "Миллиард можно еще добавить…".

"Шутить будете у себя дома, вас президент спрашивает, сколько требуется денег. Я вас не извиняю", - ответил Порошенко.

Также отмечается, что самостоятельно Животченко ответить на вопрос не смог, и консультировался со своим помощником.

В свою очередь глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко заверил, что средств хватает.

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Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области на ремонте дорог разворовали более 4 млн гривен.